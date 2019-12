La porta dei sogni, Gianna Nannini o il Cirque du Soleil? La tv del 28 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 28 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle tre puntate del varietà “La porta dei sogni”, condotto da Mara Venier.

Anche stasera in studio ci saranno sei persone che hanno un grande sogno da realizzare. Tra le emozionanti storie al centro della puntata si sono: il coronamento del sogno di ballare in uno dei musical più famosi; il ringraziamento molto speciale a una persona che ha cambiato la vita a tutti gli abitanti di un quartiere di Napoli e il riscatto di un ragazzo ottenuto attraverso il proprio talento nel mondo dello sport. Ospiti in studio, come sempre, attori, cantanti e personaggi famosi che possono incontrare un loro fan.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andranno in onda due episodi intitolati “Oltre le apparenze” e “Senza arte nè parte”. Nel primo, durante la notte di Halloween vengono ritrovati due corpi senza vita nel bagno di un’area di servizio. Nel secondo, Gibbs indaga su un’effrazione avvenuta presso un istituto di credito della Marina da cui però non manca nulla.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto lo speciale “In arte Gianna”. Pino Strabioli racconta la carriera di Gianna Nannini. La celebre cantante si confida raccontando la sua infanzia, i suoi amori, le sue delusioni e tutto ciò che ha contributo a indirizzare le sue scelte musicali e il suo inconfondibile stile. Tra gli ospiti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Irene Grandi e Carmen Consoli.

Su Rai5 alle 21.15 sarà protagonista il Cirque du Soleil con lo spettacolo “Amaluna”. Dopo aver festeggiato il compleanno della maggiore età della figlia tributando onori alla femminilità, la regina Prospera scatena una tempesta. Alcuni giovani approdano sull’isola e si innesca cosi un’epica storia d’amore tra la figlia di Prospera e un coraggioso giovane corteggiatore.

A seguire, alle 22.15 sarà la volta di “Nessun dorma”. Massimo Bernardini racconta in prima persona la sua partecipazione al concerto evento Jova Beach Party, tenuto a Linate a fine settembre. Ultima data di un tour fortunatissimo e di impostazione nuova rispetto alla retorica dei concerti, il Jova Beach è più simile ad un Festival musicale che a un semplice concerto.

Canale5 alle 21.20 riproporrà la prima delle due serate di “55 passi nel sole”. Due serate speciali per ripercorrere i 55 anni della carriera di Al Bano. Con lui sul palco anche Romina Power, la figlia Cristel Carrisi e tanti ospiti tra i quali Toto Cutugno, Roberto Vecchioni, Alex Britti e I ricchi e poveri. Il programma è andato in onda per la prima volta su Canale5 il 23 e il 30 gennaio 2019.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “La giustizia di una madre”, con Josie Bissett; su Italia1 alle 21.20 “Daddy’s home 2”, con Mark Wahlberg; su La7 alle 21.15 “Assassinio sul treno”, con Margaret Rutherford; e su La7D alle 21.30 “The women”, con Meg Ryan.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La moglie dell’avvocato”, con So-Ri Moon; su La5 alle 21.10 “Un desiderio per Natale”; su Iris alle 21 “Firewall – Accesso negato”, con Harrison Ford; e su Italia2 alle 21.30 “The lost dinosaurs”, con Richard Dillane.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”; su Mediaset Extra dalle 18.25 la replica del varietà “Ciao Darwin 6 – La regressione”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.