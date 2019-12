In Goude we trust!

Basta entrare a palazzo Giureconsulti, in centro a Milano, per sentirsi avvolti da un’atmosfera di creatività allo stato puro.

Impossibile resistere al fascino dell’artista e al genio che si cela dietro ad ogni schizzo appeso alle pareti di stanze buie ed eleganti.

La mostra ripercorre il percorso dell’artista Jean Paul Goude con un particolare occhio di riguardo per le collaborazioni con Chanel.

Innovativa e studiata in ogni dettaglio, la mostra – ad ingresso libero e gratuito – offre stimoli e spunti di riflessione; oltre alle tele appese alle pareti si trovano diversi schermi: si passa dal “Genio di Coco Chanel” in cui vediamo la stilista all’interno di una boccetta di Chanel n°5 che parla e vola simile alla Trilli di Peter Pan, alla proiezione di un vero e proprio film che mostra i retroscena di molte delle campagne pubblicitarie dell’artista. Per le sale della mostra si aggira una donna vestita di bianco che sorride ai visitatori e che conclude la performance cantando seduta davanti ad uno specchio.

All’interno del palazzo ci si sente in una dimensione parallela in cui tutto diventa possibile, un mondo nel quale i colori si accostano perfettamente e le forme combaciano in ogni punto. La creatività di Goude è una creatività attiva perché ispira e impone un culto della sua arte e una ricerca personale del proprio modo di esprimersi; come se osservando i suoi lavori si sentissero il desiderio e l’obbligo di mobilitarsi per ricercare una forma espressiva che calzi su di noi come la sua arte su di lui.

Da lasciare senza fiato il lavoro duro e studiato in ogni minimo dettaglio che sta dietro alla produzione di uno spot pubblicitario che una persona non esperta potrebbe considerare banale percependone, quotidianamente, soltanto il risultato finale. Una presenza che si percepisce per le stanze è sicuramente quella della grande Coco, che in molti scatti di Goude viene rappresentata come uno spirito che presenzia ad ogni occasione e che non abbandona mai i propri luoghi.

Nelle interviste fatte nel film, i modelli che lavorano negli spot affermano di sentire Chanel come se si trovasse lì con loro mentre posano per lei e per la casa di moda ed è davvero così, anche solo per chi banalmente gira le stanze incuriosito e stupito di ogni elemento che dà vita alla mostra.