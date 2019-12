Con l’auto finisce contro il cavalcavia: vigili del fuoco estraggono il 30enne al volante

Un’automobile, una BMW nera, è finita contro un cavalcavia.

È successo in via Sempione a Bergamo nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre, intorno alle 2.

Secondo le prime informazioni, il 30enne alla guida della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l’ostacolo. Fortunatamente, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre automobili.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari alla clinica Humanitas Gavazzeni per accertamenti.

Per coadiuvare le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Bergamo.

In seguito allo schianto, il cavalcavia ha riportato dei danni; nella mattinata di sabato 28 dicembre verranno effettuati ulteriori controlli dai tecnici della provincia.