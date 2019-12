Cinque serie tv da guardare in queste vacanze natalizie

Ormai anche Natale è passato e insieme a lui, le corse agli ultimi regali, i pranzi infiniti in famiglia e gli auguri pronunciati a qualsiasi essere umano possibile. La cosa positiva di tutto ciò è che le vacanze non sono ancora finite. C’è ancora tempo per prendersi qualche ora per noi stessi e goderci qualche Serie Tv. E se per caso foste confusi e smarriti dagli immensi e invitanti cataloghi seriali, accorriamo in vostro soccorso segnalandovi qualche titolo fra nuove uscite e non.

Ecco a voi 5 Serie Tv per le vostre vacanze:

The Witcher

Partiamo con una serie attesissima da qualche anno a questa parte e uscita sulla piattaforma Netflix il 20 dicembre. La serie è di produzione polacca e americana ed è tratta da “La Saga di Geralt di Rivia” scritta da Andrzej Sapkowski. Da cui è stata realizzata la famosissima serie di videogiochi. The Witcher è composta da otto episodi e racconta le vicende di Geralt di Rivia (Henry Cavill: per chi non lo conoscesse è il più recente Superman), un temutissimo Witcher: un uomo addestrato fin dalla più tenera età per sconfiggere i mostri che popolano il mondo. Fin da subito la serie creata da Lauren Schmidt Hissrich ha ottenuto un grandissimo riscontro, tanto da essere già stata confermata per una seconda stagione.

The Marvelous Mrs Maisel

Per questo secondo consiglio passiamo a un prodotto Amazon Prime, ormai giunto alla seconda stagione. Per chi non la conoscesse, La Meravigliosa Mrs Maisel è la storia di Midge: una giovane madre borghese che dopo aver scoperto il tradimento del marito, si getta nella carriera da comica. A inizio dicembre è stata rilasciata la seconda stagione di questo splendido gioiellino: la carriera di Mrs Maisel sta ormai prendendo il volo, dopo che è stata scelta come numero d’apertura per il famosissimo cantante Shy Baldwin in giro per l’America. Però niente è facile come sembra, tantomeno se devi conciliare una tournée, un ex-marito, i figli e due genitori che sembrano sempre pronti a combinarne una nuova. La Meravigliosa Mrs Maisel è composta da due stagioni.

The End of The Fucking World

Altra serie targata Netflix che ha ottenuto molto successo. La seconda stagione prosegue la vicenda di Alyssa e James, dopo l’emozionante finale di stagione. Dopo quasi un anno dal momento fatidico, Alyssa ha stravolto completamente la sua vita. Ha lasciato la scuola, si è trasferita da sua zia e lavora inb una piccola locanda nel bel mezzo del bosco. Tutto cambia quando un fantasma del passato tornerà e dovranno affrontare una vendetta inaspettata.

I Medici

Di produzione italo-americana, I Medici sono arrivati alla terza stagione: come protagonista ovviamente c’è sempre lui: Lorenzo de Medici (interpretato da Daniel Sherman) nel pieno del suo potere e nel tentativo di superare il lutto per la morte del fratello Giuliano. Purtroppo, però, non c’è mai calma a Firenze, in particolare quando le piazze vengono infervorate dalle prediche di Giacomo Savonarola (Francesco Montanari), che vuole abbattere il dominio dei Medici.

Good Omens

Concludiamo la lista con l’ennesimo gioiellino di Amazon Prime: Good Omens. Una stagione che attraverso sei episodi racconta il folle tentativo del demone Crowley (David Tennant) e l’angelo Aziraphale (Michael Sheen) di fermare la fine del mondo. Tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, Good Omens è un prodotto di altissima qualità che ha davvero tutti gli elementi in regola per farvi rimanere incollati allo schermo: storia intrigante, soundtrack mozzafiato, attori professionali e personaggi iconici.