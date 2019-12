Brescia, auto con un 21enne travolta dal treno: paralizzato il traffico ferroviario

L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 28 dicembre alle 6.10 sulla linea Milano-Venezia. L’auto di un 21enne si trovava sui binari del passaggio a livello di Rezzato quando è stata investita in pieno dal treno. Il giovane, che in quel momento non era sulla vettura, ha assistito alla scena ed è stato trasportato sotto choc in codice giallo in ospedale.

Pesante il bilancio del traffico ferroviario sull’asse Milano-Venezia. Diciotto treni coinvolti di cui 3 parzialmente cancellati e uno soppresso. Dalle 8.45, terminati i rilievi e la rimozione dell’auto, i treni hanno ricominciato a circolare.