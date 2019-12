Bloccati dal ghiaccio, soccorsi due escursionisti in Val Taleggio

Due escursionisti stavano camminando per raggiungere il rifugio Gherardi, in località Pizzino di Val Taleggio, quando si sono trovati in un punto ghiacciato e non sono più riusciti a muoversi né per andare avanti, né per tornare indietro.

Bloccati in tutti i modi e per evitare di scivolare in un dirupo hanno deciso di chiamare il 112.

Sul posto è stata inviata una squadra del Nucleo Speleo Alpino Pluviale dei Vigili del Fuoco (Saf) da Dalmine. I due sono stati recuperati e messi in salvo. Le loro condizioni di salute sono buone.