Bimba si perde all’Oriocenter: polemica sugli annunci per trovare i genitori 

A volte basta un attimo di distrazione: ci sono la spesa da fare, il traffico nei corridoi, il brusio del centro commerciale, i figli da tenere d’occhio… Capita che uno di loro possa sgattaiolare via e sfuggire al controllo dei genitori. È quanto successo giovedì 26 dicembre ad Oriocenter, dove una bimba di circa due anni ha vagato a lungo tra le vetrine dei negozi, in lacrime e con il gelato tutto sciolto tra le mani, alla ricerca del volto più familiare che ci sia: quello della mamma.

Il pianto inconsolabile della piccola, di origine africana, ha attirato l’attenzione di un gruppo di persone, che non hanno esitato a lanciare l’allarme. “Non bisogna farne un caso, sono cose che possono capitare in un posto affollato come Oriocenter – commenta Laura, 36 anni, una delle mamme che si è fermata a prestare aiuto -. Ciò che non comprendo, invece, è il motivo per cui abbiamo dovuto pensare noi a trovare la madre della piccola, nell’indifferenza degli addetti alla sicurezza”. Sull’accaduto ci sono versioni contrastanti. Alcune delle persone presenti, come Laura, sostengono di non avere sentito alcun annuncio all’altoparlante, nonostante la security fosse a conoscenza del problema. “Se la bimba non fornisce il suo nome o quello della mamma non si può procedere, questo ci hanno detto – prosegue Laura -. Anch’io ho dei figli e mi sono messa nei panni di quella mamma, pensando all’ansia che stava provando. Ho fatto presente agli addetti alla sicurezza che sarebbe bastato davvero poco per aiutarla: quella bimba aveva delle bellissime treccine, una felpa con i fiorellini e tanti braccialetti colorati ai polsi. Particolari che, se annunciati all’altoparlante, l’avrebbero resa immediatamente riconoscibile”.

La situazione, secondo alcuni testimoni, si sarebbe parecchio surriscaldata, con qualche pesante insulto volato nei confronti della guardia. L’unica cosa da fare, ora, è capire cosa prevede il protocollo in questo genere di situazioni. Secondo il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli, “l’annuncio all’altoparlante è stato dato” e il personale del centro commerciale ha “operato in modo corretto, rispettando in toto la procedura di protocollo. Se distrattamente un genitore perde di vista il figlio – spiega – nel momento in cui arriva la segnalazione si attivano due operatori. Al bambino viene poi chiesto il suo nome, uno step ulteriore è se fornisce quello della mamma o del papà. Se vediamo che è molto piccolo o timido, è previsto l’intervento di una figura femminile di supporto”. E se i genitori non si trovano?: “Entro dieci quindici minuti – conclude – abbiamo l’obbligo di avvisare i carabinieri”.

Secondo Laura, però, le cose sarebbero andate diversamente: “Ci abbiamo messo più di un’ora a trovare la mamma, attivandoci con un passaparola. Mi chiedo: per quale motivo si è arrivati a questo punto?”.