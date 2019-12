“Sbloccati cento esaminatori patenti nelle motorizzazioni: tre a Bergamo”

Durante la maratona notturna alla vigilia di Natale alla Camera per la Legge di Bilancio, è stato approvato anche un ordine del giorno presentato dal deputato leghista Daniele Belotti che impegna il Governo “a valutare l’opportunità a rendere operativi al più presto i funzionari abilitati al ruolo di esaminatori al fine di ridurre i lunghissimi tempi di attesa per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida, accorciando di riflesso anche i tempi di attesa delle altre attività (revisioni e collaudi dei veicoli) prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie”.

“È un primo passo importante – dichiarano Daniele Belotti e la senatrice Simona Pergreffi, capogruppo Lega nella Commissione Trasporti al Senato che, a Palazzo Madama, ha presentato un’interrogazione sulla medesima questione – per cercare di sbloccare la difficile situazione in cui versano diverse sedi provinciali della Motorizzazione. In particolare in quelle di Bergamo e Brescia, a causa della carenza di personale, i tempi di attesa per gli esami della patente si sono allungati fino a 8/9 mesi. Dopo aver sentito le scuole guida e le direzioni della Motorizzazione sia a livello regionale che nazionale abbiamo puntato, come soluzione più immediata, a rendere operativo il centinaio di addetti della Motorizzazione che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore indetto nel 2018 (“Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell’art. 121, comma 5, del codice della strada”), ma che al momento attuale non può svolgere l’attività in quanto ancora in attesa del passaggio di qualifica da “Addetti” ad “Assistente”, qualifica prevista dalla tabella IV.1 art. 332 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del CdS)”.

“A Bergamo – spiegano Belotti e Pergreffi – sono tre gli addetti abilitati, ma non ancora operativi che aggiunti ai due nuovi ingegneri in arrivo con il concorso nazionale porterebbe a un incremento di cinque addetti agli esami”.

” Alla luce di questo ordine del giorno approvato – continuano i due parlamentari leghisti – ci aspettiamo un’accelerata da parte del Ministero dei Trasporti, ma in caso di ulteriori ritardi abbiamo già pronto un emendamento nel decreto Milleproroghe che arriverà in Parlamento nelle prossime settimane al fine di modificare direttamente la normativa”.