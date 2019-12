Pintus, piste di pattinaggio, ruota e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano lo show di Pintus al Creberg, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 27 DICEMBRE

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Angelo Pintus al Creberg con il suo nuovo show

SABATO 28 DICEMBRE

– Mercato della Terra di slow Food: a dicembre tre date

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Angelo Pintus al Creberg con il suo nuovo show

DOMENICA 29 DICEMBRE

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Angelo Pintus al Creberg con il suo nuovo show

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– “Musicando… Natale!”, concerto a Castione

– “Il guardiano del lago”, spettacolo di burattini a Castione

– “Mercatino degli hobbisti” a Castione

CAZZANO SANT’ANDREA

– “Villaggio di Babbo Natale” a Cazzano Sant’Andrea

CLUSONE

– “Festa delle feste e presepe vivente” a Clusone

GANDELLINO

– Week-end di serate musicali a Gandellino

GROMO

– “Note di fine anno” del Corpo musicale di Gromo

LOVERE

– Apertura del palaghiaccio al porto turistico di Lovere

– A Lovere presepe ispirato al ‘700 napoletano

– Visita guidata al borgo antico di Lovere

PARRE

– A Parre in scena il musical “Peter Pan”

ROVETTA

– Concerto di fine anno a Rovetta

– “Babbi Natale dal cielo” a Rovetta

SARNICO

– Mercatini di Natale a Sarnico

VALBONDIONE

– Presepe vivente a Fiumenero

– L’arrivo di Babbo Natale a Valbondione