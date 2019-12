Malore mentre sale con le ciaspole al rifugio: soccorsa dai carabinieri ‘sciatori’

Tempestivo intervento dei Carabinieri Sciatori agli Spiazzi di Gromo. Giovedì pomeriggio, 26 dicembre, una ciaspolatrice di 67 anni ha accusato un malore mentre saliva verso il Rifugio Vodala, a 1.650 metri di quota, accasciandosi improvvisamente sul manto nevoso.

L’immediato arrivo dei militari del comando di Ardesio, in servizio di vigilanza e soccorso, coadiuvati dai volontari del Soccorso Alpino e dal personale della Croce Blu di Gromo, ha fatto sì che la signora restasse in condizioni stabili consentendo all’elisoccorso del 118 di trasportarla all’ospedale Papa Giovanni per le cure del caso.