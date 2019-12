Gimondi, Bruni, Mapelli, Pesenti… chi ci ha lasciato nel 2019

Dai volti noti della politica ai giganti dello sport e dell’industria. Nell’anno che sta per concludersi, Bergamo e la Bergamasca dicono addio a diverse personalità che hanno lasciato un segno, o comunque un ricordo nella sua comunità.

Walter Mapelli

Il procuratore della Repubblica di Bergamo si è spento la mattina dell’8 aprile a 61 anni, portato via da un tumore contro il quale ha combattuto fino all’ultimo. Entrato in Magistratura nel 1985, quello a Bergamo è stato il suo primo incarico direttivo a tutti gli effetti: la nomina del Csm l’8 giugno 2016, l’insediamento il 4 agosto. La prima inchiesta in terra orobica è stata quella sulle finte voluntary disclosure, poi i casi Ubi, Maxworx, Brembo Ski. Una volta passata la sicurezza all’ingresso di piazza Dante, ai più attenti non sfuggirà una sua foto incorniciata: segno dell’affetto e della sincera stima guadagnata tra i colleghi.