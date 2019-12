Confindustria Bergamo: chiude la sede di via Camozzi; dopo le feste si riapre al Km Rosso

“Che emozione l’ultimo saluto alla nostra sede di via Camozzi. Ci rivediamo a gennaio 2020 nella nuova Casa di Confindustria Bergamo“. Così il presidente Stefano Scaglia, il direttore generale Paolo Piantoni, la vice presidente Giovanna Ricuperati e l’ex presidente Ercole Galizzi e salutano la storica sede di Confindustria, chiudendola ufficialemente per non riaprirla perché l’Associazione degli imprenditori bergamaschi dopo le feste avrà spazi tutti nuovi al Kilometro Rosso.

A spiegare agli associati i prossimi passaggi ci pensa il direttore Piantoni in una nota divulgata anche sui social: “È con grande piacere che vi annuncio l’ultima fase del percorso Confindustria Bergamo Evolve: il trasferimento nella nostra Nuova Sede. Al termine di un intenso lavoro, l’edificio che abbiamo immaginato e fortemente voluto è pronto per essere abitato. Una sintesi equilibrata di efficienza e innovazione, risultato dell’integrazione tra forma architettonica e funzionalità degli spazi, in cui la persona è al centro del progetto. La nuova sede dell’imprenditoria bergamasca sarà un luogo rappresentativo e flessibile, uno spazio di incontro e condivisione, caratterizzato anche da un metodo di lavoro innovativo, improntato alla smart organization”.

E spiega i passi ormai dietro l’angolo: “Utilizzeremo i primi giorni del nuovo anno per prendere confidenza con la nostra, e soprattutto vostra, nuova Casa. Presso il Kilometro Rosso ingresso Gate 5 – Bergamo, via Stezzano 87. Per completare le operazioni di trasloco, che si svolgeranno durante il periodo natalizio, vi informo che gli uffici resteranno chiusi da martedì 24 dicembre 2019 a mercoledì 8 gennaio 2020. Le attività riprenderanno giovedì 9 gennaio 2020 con un supporto solo telefonico e telematico, attraverso tutti i riferimenti telefonici ed email attualmente in uso, che saranno confermati anche per la nuova sede. L’accesso ai nuovi spazi per gli Associati sarà disponibile a partire da lunedì 13 gennaio 2020”.

Poi l’annuncio agli associati: “Vi anticipo che stiamo già pensando all’evento di inaugurazione ufficiale della nuova sede, che si svolgerà prossimamente e al quale sarete tutti invitati”.