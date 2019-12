Bill Gates e le sue 15 profezie che vent’anni dopo si sono avverate

C’è un articolo di Business Insider, firmato da Matt Weinberger, che ha riscosso un grande successo anche se inquieta un po’. Sono le previsioni che Bill Gates fece vent’anni orsono e che si sono avverate (o quasi). Ve lo proponiamo.

Nel libro”Business @lla velocità del pensiero“, pubblicato nel 1999 Gates faceva 15 audaci previsioni che all’epoca potevano apparire azzardate. Ma come già sottolineato dallo studente di economia Markus Kirjonen sul suo blog, esse si sono dimostrate inquietantemente premonitrici.

Ecco le 15 previsioni di Gates fatte quasi 20 anni fa — e quanto si sono avvicinate alla realtà.

Profezia n. 1: Siti di confronto dei prezzi

Previsione di Gates: “Si svilupperanno servizi per confrontare automaticamente i prezzi per consultare i prezzi di molti siti, in modo che le persone troveranno senza sforzo i prodotti più economici per ogni settore”.

Adesso: Si può cercare comodamente un prodotto su Google o Amazon e vedere i diversi prezzi. Siti quali NexTag, PriceGrabber e addirittura Bing Shopping di Microsoft, sono pensati proprio per paragonare i prezzi.

Profezia n. 2: Dispositivi mobili

Previsione di Gates: “Porteremo con noi dispositivi elettronici che ci permetteranno di restare continuamente collegati e di fare fate acquisti ovunque ci troviamo. Potremo leggere le ultime notizie, vedere i voli che abbiamo prenotato, controllare i mercati finanziari e fare praticamente qualsiasi altra cosa”.

Adesso: Smartphone, smartwatch, altoparlanti come Amazon Echo, e addirittura set per la realtà aumentata come Microsoft HoloLens ci permettono di avere sempre ogni informazione a portata di mano.

Profezia n. 3: Pagamento istantaneo e finanziamenti online, e assistenza medica migliore attraverso la rete

Previsione di Gates: “Le persone eseguiranno pagamenti, seguiranno le proprie finanze e comunicheranno con i dottori tramite Internet“.

Adesso: L’informatica non è riuscita a cambiare l’assistenza sanitaria come Uber ha cambiato il settore dei trasporti, ma siti come ZocDoc cercano di fare in modo che sia più semplice trovare un dottore e fissare un appuntamento. Startup come One Medical e Forward stanno cercando di cambiare lo studio medico proponendo iscrizioni mensili per programmi di assistenza online e basata sui dati. Inoltre, grandi assicurazioni sanitarie come Kaiser Permanente stanno offrendo consulenze mediche tramite smartphone. Si può anche contrarre un prestito online tramite siti come Lending Club ed effettuare facilmente dei pagamenti con siti come PayPal e Venmo.

Profezia n. 4: Smart assistant e internet delle cose

Previsione di Gates: “Si svilupperanno ‘assistenti personali’. Collegheranno e sincronizzeranno tutti i vostri dispositivi in maniera intelligente, che siano a casa o in ufficio, permettendo loro lo scambio di dati. Il dispositivo controllerà la vostra posta elettronica e le notifiche, dandovi le informazioni utili. Quando andate in un negozio, potete comunicargli che ricetta che volete preparare, e farà un elenco di ingredienti che dovete prendere. Informerà i dispositivi che usate dei vostri acquisti e dei vostri orari, permettendo loro di regolarsi automaticamente su quello che state facendo”.

Adesso: Assistenti vocali come Google Assistant e Alexa di Amazon si stanno muovendo in questa direzione, offrendo un modo personalizzato di avere informazioni solo chiedendole ad alta voce. Intanto, strumenti intelligenti come Nest registrano le vostre abitudini giornaliere e regolano automaticamente la temperatura di casa vostra.

Profezia n. 5: Monitoraggio remoto dell’appartamento

Previsione di Gates: “Sarà normale ricevere continui video feed da casa che vi informano se qualcuno viene a trovarvi quando non ci siete”.

Adesso: La cosa è sempre più diffusa — aziende come Canary, Ring, Netgear, e la società cugina di Google, Nest, producono telecamere che vi permettono di vedere i feed dallo smartphone e vi inviano una notifica push se inquadrano una persona.

Profezia n. 6: Social media

Previsione di Gates: “Si diffonderanno siti privati per i vostri amici e famigliari che vi permetteranno di chiacchierare e organizzare eventi”.

Adesso: “Non è nato praticamente nessun sito privato. Ma Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Line, Slack e un sacco di altre app consentono di comunicare facilmente con gruppi di persone grandi o piccoli.

Profezia n. 7: Promozioni automatiche

Previsione di Gates: “Un software che sa quando avete prenotato un viaggio e usa questa informazione per proporvi attività nel luogo di destinazione. Suggerisce attività, sconti, offerte e prezzi più economici per tutte le cose che vi interessano”.

Adesso: Siti di viaggio come Expedia e Kayak fanno offerte basandosi sui dati di acquisto degli utenti. Google e Facebook possono pubblicare offerte basate sulla posizione e sugli interessi dell’utente. Airbnb, che permette alle persone di andare in case private piuttosto che negli alberghi, propone viaggi specializzati nelle mete scelte in modo che possiate vivere come la gente del posto.

Profezia n. 8: Siti di discussione sportiva dal vivo

Previsione di Gates: “Mentre state guardando un evento sportivo in televisione, dei servizi vi permettono di discutere in diretta quello che sta succedendo e di partecipare a un concorso dove potete votare chi pensate che vincerà”.

Adesso: Siti di social media permettono queste attività, con Twitter primo con distacco; hanno anche provato a trasmettere alcuni appuntamenti in streaming. È inoltre possibile fare commenti in tempo reale su siti sportivi come Espn.

Profezia n. 9: Smart advertising

Previsione di Gates: “I dispositivi avranno pubblicità smart. Conosceranno le vostre preferenze di acquisto e mostreranno pubblicità su misura delle vostre preferenze”.

Adesso: Basta che guardiate le pubblicità su Facebook o Google: la maggior parte dei servizi di pubblicità in rete ha questa caratteristica, che permette agli inserzionisti di raggiungere gli utenti in base ai siti visitati, agli interessi e a modelli di acquisto.

Profezia n. 10: Link a siti durante trasmissioni televisive

Previsione di Gates: “Le trasmissioni televisive includeranno link a siti pertinenti e a contenuti che integrano quello che state guardando”.

Adesso: Oggi, quasi tutte le pubblicità hanno estensioni callout per indirizzare il visitatore ad un sito, fargli seguire l’impresa su Twitter o scansire un codice QR per aggiungerlo su Snapchat. Ormai sono rare le trasmissioni sprovviste di link.

Profezia n. 11: Forum di discussioni online

Previsione di Gates: “Chi abita in città o in campagna potrà partecipare a discussioni in rete su problemi che li riguardano, come le politiche locali, pianificazioni cittadine o sicurezza”.

Adesso: La maggior parte dei siti di informazione hanno sezioni in cui le persone possono discutere in tempo reale, e molti siti hanno forum in cui le persone possono domandare e rispondere su determinati argomenti. Twitter e Facebook hanno avuto un ruolo nelle rivoluzioni politiche in Libia, Egitto e Tunisia, come anche nel movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti. Per non parlare di Nextdoor, un social network pensato esplicitamente per persone che vivono nella stesso quartiere.

Profezia n. 12: Siti basati sugli interessi

Previsione di Gates: “Le comunità online non saranno influenzate dalla vostra posizione, piuttosto da cosa vi interessa“.

Adesso: Ogni genere di siti di notizie e di comunità online si concentra su argomenti singoli. Molti siti di informazioni si sono ampliati per proporre vertical search particolari, offrendo una copertura più approfondita a un dato argomento. L’esempio migliore di un sito diviso in sotto-gruppi, o “subreddits”, che si concentrano su interessi piuttosto che su chi conoscete o su dove vi trovate, è dato da Reddit.

Profezia n. 13: Software per il project-management

Previsione di Gates: “I project manager che cercheranno di mettere insieme una squadra potranno andare in rete, descrivere il loro progetto e ricevere consigli sulle persone disponibili adatte alle loro esigenze”.

Adesso: Tantissimi software per organizzare il processo di lavoro nelle imprese, come Slack, Asana e Trello, stanno rivoluzionando il modo di assumere, formare un gruppo di lavoro e assegnare lavori agli altri. Intanto le società come Fiverr e Gigster aiutano le imprese a entrare in contato con i talenti creativi di cui hanno bisogno per realizzare un progetto.

Profezia n. 14: Assunzioni online

Previsione di Gates: “Nello stesso modo, le persone che cercano lavoro potranno consultare annunci in rete descrivendo i propri interessi, esigenze e specializzazioni”.

Adesso: Siti come LinkedIn consentono agli utenti di caricare curricula e trovare impieghi in base a interessi ed esigenze, e i selezionatori possono cercare in base alla specializzazione.

Profezia n. 15: Business community software

Previsione di Gates: “Le imprese potranno proporre offerte per dei lavori, sia che stiano cercando un progetto di costruzione, una produzione cinematografica o una campagna pubblicitaria. La cosa sarà vantaggiosa per le grandi società che vogliono subappaltare lavori che di solito non realizzano, per le imprese che cercano nuovi clienti e per gruppi societari che non dispongono di fornitori a cui rivolgersi per un determinato servizio”.

Adesso: In pratica, nel complesso non esiste un singolo mercato in cui le società possono trovare un lavoro. Però, un sacco di cosiddetti servizi “di prestazioni on demand” come Upwork e Fiverr, permettono a freelance e a piccole imprese di trovare clienti. Nel frattempo, Craigslist resta il posto preferito dalle piccole imprese per collegarsi tra loro e trovare lavori.