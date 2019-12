Barbie, una di noi: cellulite, ciclo e le imperfezioni delle donne vere

A sessant’anni dalla sua nascita Barbara Millicent Roberts torna a far parlare di sè. Questa volta la bambola più venduta in tutto il mondo, però, è stanca di essere perfetta. Forse, esausta dai viaggi, dalla carriera da veterinaria, delle sfilate di moda o dei party esclusivi, Barbie si rivela, per la prima volta come una vera donna.

L’idea è dell’artista concettuale Annelies Hofmeyr che, stanca degli stereotipi sulla bambola bionda, ha deciso di mostrare al mondo la vera natura di Barbie. Quale miglior modo per rendere l’imperfezione normale se non facendo esordire la nuova Barbie su Instagram in cui tutto deve essere perfetto? Nasce quindi l’account Trophy Wife Barbie, in cui la bambola posta quotidianamente alcune sue foto scattate nei momenti meno opportuni.

Dopo un bagno in una vasca di vino rosso, la signorina Roberts decide di verniciare il bagno e, successivamente, esausta si siede in modo scomposto su una sedia mostrando senza vergogna le maniglie dell’amore. Si mostra struccata mentre conduce una vita stressante con un partner non troppo fedele; da come si intuisce guardando le corna di cervo piazzate, in ogni foto, tra i capelli biondi. Quindi anche l’immagine di Ken, uomo che l’immaginario comune credeva perfetto, viene lentamente demolita. Barbie si accorge della sua infedeltà e non ha paura di mostrare la

testa decapitata dell’ex fidanzato tenuta tra le mani come trofeo di guerra.

Niente ipocrisie e niente healthy life: Barbie si sdraia tra le patatine fritte di McDonald’s e quando va a fare la spesa riempie il carrello di junky foods. Ha un alimentazione molto diversa da quella a cui la Mattel ha abituato i suoi compratori: niente pollo, cereali, latte e insalata nel carrello di Barbie: solo dolci e stuzzichini.

Per rendere Barbie del tutto viva, del tutto donna, l’artista ha ben pensato che anche la bionda più famosa dovesse avere le mestruazioni. Quindi, ecco, Barbie con il mal di pancia o Barbie con i pantaloni macchiati di rosso.

Questa è la bambola che piace: con il seno imperfetto, con una flebo di Jack Daniel’s al braccio, con la cellulite, che fuma e beve caffè, che conduce battaglie contro la violenza sulle donne, con la tinta fatta male o mentre si fa la ceretta.

La Barbara creata da Hofmeyr non ha nulla a che fare con la canzone di Aqua cantata da tutti. Si può affermare, con assoluta certezza, che life in plastic isn’t fantastic, ma è meglio una vita vissuta, reale, con qualche dramma e vizietto, certo, ma vera.

Per capire che la bellezza ha un valore relativo bisogna partire dalle basi. È necessario capire fin da subito che essere una donna non vuol dire essere sempre esteticamente perfetta in ogni occasione, ma essere stupendamente, profondamente e visceralmente imperfetta in ogni occasione.

Imperfezione non è sinonimo di brutto, è sinonimo di reale e la realtà è quasi sempre più seducente di una bugia. Ben venga quindi la Barbie stressata proposta dall’artista Sudafricana!

Magari, tra non troppo tempo, si troverà tra gli scaffali dei negozi di giocattoli anche una Barbie arcobaleno