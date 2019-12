27 maggio – 27 dicembre: 7 mesi di amministrazione Palazzini a Boltiere

Il 27 maggio scorso, a seguito dello spoglio delle schede elettorali, Osvaldo Palazzini si aggiudicò con uno scarto di 514 voti le elezioni Amministrative per il Comune di Boltiere. Sette mesi dopo è tempo di stilare un primo bilancio del programma svolto dal gruppo civico Gente di Boltiere.

Durante la lunga campagna elettorale, Palazzini, aveva proposto cinque aspetti sui quali puntare qualora avesse vinto le elezioni: i cosiddetti “Sì da Subito”. Cinque punti comprendenti il rafforzamento del corpo dei Vigili Urbani, l’eliminazione dei sensi unici in Via Vecellio ed in Via Don Giulio Carminati, il ritorno ad una raccolta differenziata più snella, l’apertura quotidiana senza pesate della Piazzola Ecologica ed, infine, il ripristino della procedura per la realizzazione della Circonvallazione Ovest.

Partendo dalla sicurezza, la Giunta Palazzini ha provveduto a riaprire quotidianamente la sede della Polizia Locale, permettendo così a tutti i cittadini di non doversi recare a Ciserano per rivolgersi alle Forze dell’Ordine Locali. L’intervento più importante tuttavia, è stato fatto investendo 18.000 € per riattivare telecamere e sistema di Videosorveglianza. Altri interventi sono stati poi realizzati insieme a Regione Lombardia per il potenziamento della sorveglianza nell’area di Zingonia.

In tema di differenziata, l’ unità di governo di Boltiere, ha provveduto ad aprire quotidianamente la Piazzola Ecologica di Via Mozart, permettendo così a tutti i cittadini di potervi accedere facilmente. Oltre a questo, una migliore gestione del sistema di raccolta rifiuti, sensibilizzando la società gestore del Servizio a comprendere le esigenze dei cittadini, sta consentendo di godere finalmente di un servizio completo ed efficace.

Per quanto riguarda la viabilità interna sono stati ripristinati i doppi sensi di marcia in Via Don Giulio Carminati ed in Via Vecellio. I lavori per il ripristino del doppio senso in Via Don Giulio Carminati hanno visto anche il rifacimento di parte della pavimentazione stradale, oltre che la completa ristrutturazione del rallentatore posto tra la scuola Materna ed il Municipio.

Tema cardine, infine, è la realizzazione della Circonvallazione Ovest, fondamentale per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Finalmente è stato compiuto il primo passo in questo verso, ovvero sono stati espropriati i terreni sui quali sorgerà la nuova strada. Nuovi rapporti sono poi stati intrapresi con gli enti sovra comunali, in primis Regione e Provincia, sensibilizzati al massimo sulla situazione critica di Boltiere.

Proprio il riallaccio dei rapporti con Regione e Provincia è stato un aspetto critico curato da tutti i membri della nuova amministrazione boltierese. Rapporti fondamentali, che permetteranno di migliorare la qualità della vita di tutti i Boltieresi.

Altri importanti interventi, effettuati in questi sette mesi dall’amministrazione Palazzini, sono stati il riassetto dei conti Comunali. Ben tre variazioni di bilancio che hanno permesso di dare pieno avvio al mandato di governo. Grazie poi, ad una convenzione con il Comune di Cassina De’ Pecchi, Boltiere finalmente ha ritrovato il segretario comunale: si tratta della dottoressa Lucia Pepe.

In tema di ambiente e di efficientamento energetico, Boltiere ha investito i 70.000 € previsti dal Decreto Crescita per la realizzazione di una nuova caldaia per la scuola secondaria, per la riqualificazione dell’impianto termico del Centro Civico, e per la realizzazione dell’impianto di condizionamento della sala consigliare del Municipio. Altri investimenti, sempre in tema di efficientemento energetico, sono stati spesi per realizzare il cappotto della palestra comunale e per l’installazione su tutto il territorio del paese dell’illuminazione a LED.

Per quanto riguarda la salvaguardia e la gestione del territorio, l’amministrazione, con l’Assessore Fabrizio Locatelli, ha definito l’ingresso del PLIS di Boltiere (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) sotto la gestione del Parco dei Colli. Iniziativa già intrapresa dalla precedente amministrazione ed ora portata a termine. Infine, a settembre, è stato votato ad unanimità dal Consiglio Comunale, il Piano di Protezione Civile.

Molti eventi culturali si sono poi svolti in questi mesi sotto la guida dell’Assessore Cinzia Begnardi. Dal settembre Boltierese, ai vari incontri con gli autori, tra cui quello dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne svoltosi Sabato 16 Novembre. Spazio è stato dato anche alle rappresentazioni teatrali con 4 incontri organizzati dalla “Compagnia dei Sogni”. L’ultimo spettacolo sarà il prossimo mese di Gennaio.

Sempre in ambito cultura, la spesa per il diritto allo studio è stata del 25 % superiore rispetto a quella dello scorso anno. Un’offerta formativa ampliata, nata dalle proposte delle scuole del territorio.

Ultimo aspetto, non però meno importante, che è necessario sottolineare è la vicinanza e l’attività svolta dall’amministrazione verso le situazioni più difficili della comunità. Amministrazione sempre pronta per supportare le esigenze di queste fasce di popolazione. Basta consultare l’Albo Pretorio Comunale, per capire quante situazioni di difficoltà sociale vengono gestite ormai quotidianamente. Una Boltiere, quindi, più che mai viva.