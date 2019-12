Vite salvate, generosità, integrazione, storie a lieto fine: un 2019 di buone notizie

C’è la storia di Abdul, richiedente asilo arrivato dal Ghana che si sta costruendo la sua nuova vita a Curno. E anche quella di Mohammed, maliano arrivato in Italia con lo status di asilo politico che a Bagnatica ha insegnato ai ragazzi del Gruppo Giovani come colorare le magliette con l’arte Batik.

Ci sono le dimostrazioni di eccellenza sanitaria della Bergamasca e dei suoi medici, che hanno ridato nuova vita ad Aldo e Francesco e permesso a Francesca di diventare mamma con la sclerosi multipla. La gioia dei piccoli ospiti dell’oncologia pediatrica del Papa Giovanni nel partecipare a un progetto di ippoterapia. Così come il volo carico di speranza di Letizia Milesi in Texas per un delicato intervento.

A proposito di “voli” è capitato anche che un passeggero attendesse di essere tra le nuvole per chiedere la mano di una hostess Ryanair. Ma rimettendo i piedi a terrà c’è stato anche chi ha festeggiato il salvataggio di 600 levrieri spagnoli da morte certa affidandoli alle cure amorevoli di famiglie soprattutto bergamasche.

E ancora il super lascito che un impiegato di Bergamo ha donato a Emergency o l’incredibile passaparola social che ha fatto in modo di ritrovare il peluche del piccolo Samuel, dal quale non si era mai separato dal momento della sua nascita prematura.

Lo stesso tam-tam che ha spinto il santuario della Cornabusa fino al quarto posto nella classifica dei Luoghi del Cuore del Fai.

Più silenziosa, ma di grande umanità, la colazione offerta da Stefano ai clochard della stazione: gli capita spesso di farlo e anche nella domenica di Pasqua si è sottratto un pochino ai suoi affetti per poter regalare un sorriso a chi non avrebbe avuto occasione di festeggiare.

Questione di gentilezza, la stessa che a Levate è diventata delega da assessore. O di generosità, come quella dimostrata da voi lettori quando vi abbiamo chiesto di sostenere un progetto, inaugurato a novembre, per far ripartire Amatrice dopo il terribile terremoto del 2016. E dal vigile del Comune di Bergamo che ha offerto un giro sulla ruota panoramica a una quarantina di bimbi in gita.

E poi ce ne sono tante di pochissimi giorni fa, quasi sul “gong” di questo 2019: un’azienda della Val Seriana che come dono per i propri dipendenti con figli ha regalato una mattinata libera per poter vivere con loro una ricorrenza magica come Santa Lucia; il ragazzo bergamasco che ha realizzato il desiderio contenuto in una letterina arrivata dal cielo; Andrea che si risveglia dal coma e i bimbi che hanno imparato a fare gli auguri nella lingua dei segni per la compagna sorda.

Sono alcune delle storie che più ci hanno scaldato il cuore quest’anno e le vogliamo rivivere con voi.