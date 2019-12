Psicologo, personal trainer, riparatore di tablet: i 10 lavori più richiesti sul web dai bergamaschi

Sul podio troviamo lo psicologo, seguito dall’imbianchino e dall’installatore di aria condizionata. È l’annuale classifica dei servizi più richiesti online nel 2019 stilata da ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali.

Un dato, quello bergamasco, in linea con la classifica nazionale. La situazione cambia se si scende dal podio e si analizza la top 10 completa. Al quarto posto della classifica troviamo gli Insegnanti di Inglese, seguiti da Personal Trainer e Animatori per bambini. Si ritagliano un posto in classifica anche Riparatori di telefoni e tablet, il servizio di Affitto location per eventi, gli Idraulici e le Ditte di Traslochi.

la classifica nazionale, fonte: ProntoPro.it

“Al primo posto fra le esigenze degli italiani e dei bergamaschi che scelgono di rivolgersi ad un portale di servizi c’è la consulenza psicologica. “Questo – prova a dare una spiegazione il portale ProntoPro – da un lato la evidenzia come una figura sempre più utile per la crescita personale. Dall’altro il fatto che la si ricerchi online, forse, è retaggio di un tabù che non abbiamo superato del tutto. Se l’aiuto di uno psicologo viene ancora visto come qualcosa di cui imbarazzarsi, il web consente di muoversi lontano da occhi ‘indiscreti'”.