Con Thun Missione Sorriso all’ospedale di Bergamo, per bimbi malati e le loro mamme

Chiuse le porte dei negozi e accontentati gli ultimi clienti, i dipendenti Thun, vestiti da Babbo Natale si sono aggiunti ai volontari della Fondazione Lene Thun, per portare un po’ di gioia ai tanti piccoli guerrieri che festeggeranno lontano da casa. “Non è sicuramente all’interno di un ospedale che avevano immaginato di trascorrere la Vigilia di Natale…” – questa la frase che si sente ricorrente nelle corsie. E si stringe il cuore. Così è nata una missione davvero speciale, per donare ai bimbi e alle loro mamme un momento di serenità: perché Natale è Natale, ovunque ci si trovi.

Un prezioso alleato

E per portare a termine una missione così importante, che richiede tanto impegno e tante energie, vi è alla base un’unione che fa la forza – di Thun azienda assieme alla sua Fondazione – e la complicità di tanti volontari e dipendenti, scesi in campo in veste di allegri Babbo Natale, per regalare un sorriso ai bimbi degli ospedali, in cui sono attivi i laboratori di ceramico-terapia, e alle loro coraggiose mamme. Con un abbraccio, un sorriso e un piccolo regalo che Fondazione fa ai più piccoli, per donare, per quanto possibile, un momento di serenità in un giorno in cui tutti meriterebbero di essere circondati dal calore delle proprie case.

Che la #MissioneSorriso duri per sempre!

Thun poi, pensando anche alle mamme che ogni giorno lottano a fianco dei loro bambini, mostrando forza, coraggio e tanto amore, porta loro un piccolo dono con l’augurio che la #MissioneSorriso possa durare tutti i giorni dell’anno e non solo a Natale.

“Grazie, a nome di tutta la Fondazione e del mondo Thun, per essere la mamma speciale che sei. Oggi e sempre”: questo il messaggio alle mamme inviato da Peter Thun, fondatore della Onlus e Presidente dell’azienda. “E ricorda: l’amore è come l’argilla. Sembra fragile ma, nelle mani giuste, può assumere forme meravigliose”.

Il progetto “Fondazione Lene Thun negli Ospedali” è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Fondazione Lene Thun. Un ringraziamento particolare va a Lorenzo D’Antiga, primario di Pediatria e a Maurizio Cheli, primario di Chirurgia Pediatrica nonché a tutto il personale medico ospedaliero, quotidianamente impegnato nella lotta alla malattia, anche nei giorni di festa.

L’iniziativa solidale Missione Sorriso non ha coinvolto solo la città di Bergamo, ma grazie al contributo dei volontari della Onlus e del personale Thun, è stata estesa ad altre 20 strutture Ospedaliere italiane dove la Fondazione Lene Thun presta gratuitamente la sua opera.