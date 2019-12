“Cenerentola” o “Il barbiere di Siviglia”? La tv del 26 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 26 dicembre RaiUno alle 21.25 proporrà il film “Cenerentola”, con Lily James.

Il padre della giovane Ella, un mercante rimasto vedovo, sposa in seconde nozze Lady Tremaine (Cate Blanchett) e la porta a vivere in casa insieme alle sue due figlie Anastasia e Genoveffa. Quando il padre scompare misteriosamente, Ella (Lily James) si ritrova in balia di una famiglia in cui gelosia e crudeltà regnano sovrane. Relegata al ruolo di sguattera, Ella non si arrende alle difficoltà a cui va incontro e, memore delle ultime parole della madre, si mostra sempre coraggiosa e gentile, senza cedere mai alla disperazione o al disprezzo verso chi la umilia in continuazione. La sua fortuna è destinata a cambiare quando si profila all’orizzonte la possibilità di partecipare a un evento reale, dove spera di incontrare nuovamente il misterioso e affascinante sconosciuto (Richard Madden) che ha incontrato nel bosco, del tutto ignara di come questi sia in realtà il principe.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la quarta delle sei puntate del talent show “All together now”. Michelle Hunziker introduce i nuovi concorrenti di questa serata, le cui dote canore dovranno convincere i cento giurati del “muro”, capitanati da J-Ax.

La7 alle 21.15 trasmetterà i Gazzetta Sports Awards, il gran galà della Rosea che si è tenuto mercoledì sera a Milano. Sono stati premiati tanti sportivi – da Sinisa Mihajlovic (senza dubbio suo il momento più toccante) al c.t. azzurro Roberto Mancini fino a Federica Pellegrini e Matteo Berrettini. A condurre la serata Geppi Cucciari.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ratatouille”; su RaiTre alle 21.20 “La soffiatrice di vetro”, con Maria Ehrich; su Rete4 alle 21.25 “Non è Natale senza panettone”, con Antonio Provasio, Lorenzo Cordara ed Enrico Dalceri; e su Italia1 alle 21.20 “The Divergent series: Allegiant”, con Shailene Woodley.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Edward mani di forbice”, con Johnny Depp; su La7D alle 21.30 “Secretary”, con Maggie Gyllenhaal; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Shaolin”, con Andy Lau; su La5 alle 21.10 “A Cinderella story – Once upon a song”; su Iris alle 21 “Magic in the Moonlight”, con Eileen Atkins; e su Italia2 alle 21.30 “La bambola assassina 2”, con Alex Vincent.

Spazio all’opera lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”. Lugano Musica Stagione 2018/2019. Musiche di Gioachino Rossini. Coro della Radiotelevisione Svizzera. Direttore Diego Fasolis.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Zelig”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Rivelo”, con Lorella Boccia.