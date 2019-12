Cannabis, la Cassazione: “Coltivarla in casa in minime quantità non è reato”

Coltivare in casa la cannabis (in minime quantità e per uso personale) non è più reato. È quanto stabilito dalla Cassazione con una pronuncia delle sezioni unite penali, il massimo organo della Corte.

La notizia è anticipata dall’Agi. Secondo l’agenzia la Cassazione ha deliberato per la prima volta che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”.

Secondo la Cassazione le coltivazioni domestiche, “per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

In sostanza, chi coltiva per sé non compie più reato. Viene propugnata così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivarsi per sé qualche piantina.