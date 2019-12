Stelle di Natale, angioletti, Babbi Natale e agrifoglio per questa volta hanno ceduto il posto ad una coloratissima cartolina siciliana.

Zenzero Fiori di Marisa Cattaneo, in via Don Luigi Palazzolo 84, ha deciso di esporre in vetrina – e non solo – pigne portafortuna, vasi di ceramica, foglie di fichi d’India colorate, teste di Caltagirone, sfere colorate. Una festa che nulla a di invidiare a Dolce & Gabbana che da sempre pescano a pieni mani nelle tradizioni siciliane.

“Non si tratta solamente di un aspetto commerciale, volevamo lanciare uno sguardo diverse su queste feste riscoprendo le tradizioni di una terra meravigliosa come la Sicilia – racconta Marisa Cattaneo -. Queste luminarie sull’isola si utilizzano tutto l’anno per le feste. Il mio compagno Juno Cometti me le ha realizzate su misura e questo mi ha dato molta soddisfazione. Poi il mio amico Paolo, un vero artista, ha colto questo mio desiderio e ha realizzato vasi e teste nello stile siciliano. Devo dire che la nostra clientela ha molto apprezzato questa virata verso Sud, che abbandona le tradizionali renne e i soliti Babbi Natale, ma valorizza oggetti bellissimi che fanno parte della nostra cultura e che celebrano una festa tutto l’anno”.