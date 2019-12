Nasce il Distretto del Commercio (DID) Castelli e Fontanili della Bassa ed è subito caccia al logo. Nove comuni della Bassa Bergamasca si sono uniti nel nuovo distretto, con l’obiettivo di sviluppare una politica di comunicazione, con diverse iniziative per far conoscere, valorizzare e sviluppare meglio il territorio.

Fanno parte di questo progetto i comuni di Cologno al Serio (capofila), Castel Rozzone, Bariano, Fornovo San Giovanni, Lurano, Morengo, Pagazzano, Spirano e Urgnano.

Per partire nel migliore dei modi è necessario un logo quindi è stato indetto un concorso per trovarne uno significativo. Fino al 4 gennaio chiunque potrà partecipare creando un logo che rappresenti il distretto, in luoghi in cui non mancano certo né storia (fortificazioni, ma non solo) né elementi naturali (dai fontanili ai paesaggi rurali).

Premio per il vincitore del progetto è di euro 1000.

Con questo distretto si vuole creare un’unione tra commercio, turismo e agricoltura.