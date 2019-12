Maratonina dei Lemine post natalizia: parte del ricavato ai piccoli malati oncologici

Appuntamento da non perdere sabato 28 dicembre 2019 ad Almenno San Salvatore per i runner che amano correre su strada: nel percorso del Romanico di Lemine andrà in scena la prima edizione della Serim maratonina dei Lemine di 21,097 chilometri.

Il tracciato su due giri è abbastanza filante, i corridori ad ogni tornata dovranno affrontare due brevissime salitelle, per un totale di 100 metri di dislivello compensati da discese dolcissime che rendono comunque il tracciato adatto anche a fare un buon test time.

Il carattere della Serim maratonina dei Lemine è solidale perchè gli organizzatori, con le rappresentanze comunali di Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo, devolveranno tre euro per ogni atleta partecipante agli Amici della pediatria oncologica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dopo la partenza della competitiva partirà la marcia non competitiva sulla distanza di 10.5 chilometri. Le iscrizioni on line della competitiva termineranno venerdì 27 dicembre mentre per la non competitiva avranno luogo nella zona adiacente la partenza nel parco degli Alpini sempre in Almenno San Salvatore dalle 12.30 alle 13.30.

Ad onorare questa Serim Solidarity maratonina dei Lemine ci saranno due stelle del team Serim: dal Rwanda Manirafasha Primien e dal Kenia Koech Joash Kipruto.