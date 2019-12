Cross della Vigilia, terzo posto per la bergamasca Chiara Teocchi

Non si poteva concludere in maniera migliore l’esperienza di Chiara Teocchi con la Bianchi Countervail.

La 23enne di Ponteranica, all’ultima uscita con la maglia celeste, ha terminato in terza posizione il Cross della Vigilia, conquistando così il primo podio stagionale.

Sul fango di Lurago d’Erba ha provato a tenere le ruote delle migliori, tagliando il traguardo alle spalle di Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) e Alessandra Grillo (Selle Italia Guerciotti Elite).

“La mia forma è in crescita e guardo con fiducia ai Campionati Italiani di ciclocross – – ha dichiarato Teocchi dopo l’arrivo –. Questa è stata la mia ultima gara con il Team Bianchi Countervail: sono profondamente grata a tutti coloro che mi hanno supportato in questa magnifica esperienza, e porterò questi colori per sempre con nel mio cuore”.

In campo maschile successo sfiorato per Davide Piganzoli (Ciclistica Trevigliese) fra gli juniores, mentre Luciano Rota (Scuola MTB San Paolo d’Argon) ha chiuso la gara elitè in ottava posizione.