Coppa del Mondo, esordio positivo per Luca Tomasoni

Esordio in Coppa del Mondo più che positivo per Luca Tomasoni.

Il 17enne di Castione della Presolana ha concluso la due giorni di gare a Aussois con due top ten nella sprint e nell’individuale junior

Fresco di convocazione ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali, il portacolori dello Sci Club Presolana Monte Pora ha rotto il ghiaccio sfiorando la top five sulla distanza più lunga, lontano oltre quattro minuti dal connazionale Matteo Sostizzo.

Il giovane seriano ha successivamente terminato al nono posto nella gara più veloce, risultato che gli ha valso la settima posizione nella classifica generale.

Inizio in salita invece per William Boffelli che, dopo il ventiduesimo posto nella competizione d’apertura, non è andato a punti nella kermesse conquistata dall’elvetico Iwan Arnold.