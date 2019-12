Alpen Cup, quinto posto per Martina Bellini nella 10 chilometri in tecnica classica

Prestazione convincente per Martina Bellini nella seconda tappa di Alpen Cup

La 21enne di Clusone ha confermato la propria crescita concludendo in quinta posizione la 10 chilometri in tecnica classica svoltasi a Saint Ulrich am Pillersee.

Superate le difficoltà causate dall’impatto con la categoria superiore, la portacolori dell’Esercito è apparsa più a suo agio con il circuito continentale, come dimostrato nella sprint terminata a un passo dalla finale.

Sulla distanza più lunga la giovane seriana si è ulteriormente migliorata, tagliando il traguardo con 26 secondi di ritardo da Ilaria Debertolis.

A completare la giornata trionfale dell’Italia ci hanno pensato Anna Comarella e Caterina Ganz, rispettivamente terza e sesta all’arrivo.

Fra le juniores tre giorni da protagonista per Valentina Maj (S.C. Schilpario) che ha centrato più volte la top ten.

Settima nella sprint, la 19enne scalvina si è mostrata in ottimo stato di forma ottenendo un ottavo e un nono posto rispettivamente nell’individuale in pattinato e in skating.

Buona prova anche per il compagno di squadra Fabrizio Poli che è rientrato fra i migliori dieci nella competizione che ha aperto il programma.