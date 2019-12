A Bergamo per studiare all’Università: in un anno la mia vita è cambiata

A fine anno si tirano un po’ le somme, si fa mente locale di ciò che abbiamo vissuto, di che cosa ci ha fatto gioire e che cosa soffrire.

Come dimenticare un il mio stato d’animo di un anno fa? Ero a Bergamo da pochi mesi, in una città che conoscevo solo per “l’aeroporto”, completamente spaesata e con la prima sessione di esami della mia vita da dover affrontare. Era tutto così nuovo e allo stesso tempo affascinante.

Ricordo la prima volta ad aspettare il bus 1A per Città Alta e il primo giorno di università, la nascita di splendide amicizie e la condivisione degli spazi con nuove persone che ora sono parte integrante della mia vita.

Ricordo le telefonate incessanti dei miei genitori nel primo periodo e anche i messaggi dei miei amici quando in campo scendeva l’Atalanta!

Ricordo bene anche le prime delusioni, gli esami che non vanno esattamente come vorresti e i rapporti a distanza che vacillano.

Ricordo anche però come all’inizio sembra tutto così irraggiungibile ma che poi col tempo tutto si aggiusta; infondo basta credere in sé stessi.

A oggi sono felice di essere andata oltre la mia pregressa conoscenza e di essermi vissuta pienamente Bergamo in tutte le stagioni e sfumature, sentendomi più sicura e integrata.

Ho imparato a essere una cittadina e nel mio piccolo a promuovere questa città, a dare indicazioni delle fermate del bus, delle attrazioni che offre ma non solo, anche di dove poter mangiare bene!

Mentre scrivo questo pezzo sono sul treno e ho salutato Bergamo, per qualche settimana torno a casa e sono certa che mi mancherà come anche a tutti i fuorisede!

Questo 2019 mi ha dato tanto, ho imparato a darmi una possibilità e a crederci.

La bellezza di Città Alta, la vista dalle Mura, il centro città pieno di negozi ma anche di sorprese, le amiche e l’università con le diverse sedi sparse per il territorio, sono queste le immagini e l’atmosfera che rimangono impresse nella mente e che ti porti a casa ma anche nello smartphone per mostrare il tutto ad amici e parenti!

Ebbene sì perché in questi giorni di festa non mancheranno le domande e le curiosità sulla nostra vita universitaria e da fuorisede dove Bergamo risulta sicuramente promossa!

In questo anno è cambiato tutto, è cambiata la mia posizione, non mi sento più estranea a questa città, mi sento sempre più a casa e felice della mia scelta, ho meno dubbi e più certezze; una certezza è che ogni giorno che passa sento di aver scelto la città giusta per vivere questa mia avventura.

Buone feste a tutti!