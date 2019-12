Natale al cinema: da “Pinocchio” a “Last Christmas”, i film da non perdere

Andare al cinema insieme alla propria famiglia la vigilia o il giorno di Natale è una tradizione irrinunciabile per tanti bergamaschi. Ma il dilemma è sempre lo stesso: quale film andare a vedere? Alla nonna non piacciono i film di fantascienza, mentre al papà non piacciono le commedie romantiche; alla mamma piacciono i thriller, ma la zia preferisce un film drammatico.

Insomma, mettere d’accordo tutti è sempre una gran fatica. Per rendere la scelta un po’ meno difficile, ecco una lista di quelli che consideriamo i migliori film in uscita questo Natale, adatti a soddisfare i gusti di tutti: grandi e piccini.

1. Pinocchio

Senza dubbio in cima alla lista, l’attesissimo rifacimento cinematografico di uno dei classici più amati di sempre, tratto dall’omonimo romanzo di Collodi. Il nuovo “Pinocchio”, diretto da Matteo Garrone, vanta tanti dei più grandi nomi del cinema italiano, primo tra tutti Benigni. Una favola riadattata in chiave moderna, che continua a incantare adulti e bambini. Ora disponibile nelle sale.

2. Last Christmas

La classica commedia romantica alla Love actually: estremamente inglese, estremamente banale ma curiosamente divertente. Emilia Clarke, la regina de “Il trono di Spade”, si cimenta in questa rom-com natalizia sulle note di “Last Christmas” di George Michael, accompagnata dall’incredibile Emma Thompson. Un film imperdibile per gli inguaribili romantici. Ora disponibile nelle sale.

3. Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Spero che i fedelissimi della forza mi perdoneranno per non aver messo il capitolo IX della saga al primo posto. Proprio con questo ultimo atto finale volge al termine uno dei racconti più longevi e appassionanti di sempre; una storia lunga 42 anni che ha acceso il cuore e gli occhi di tanti grandi e piccini. Ora disponibile nelle sale.

4. La Dea Fortuna

Ozpetek ci trascina nuovamente nel suo mondo con una commedia romantica che sfocia nel melodramma, per mostrarci ancora una volta la forza dei sentimenti e delle relazioni umane. Nell’intimità di uno spensierato contesto familiare, in cui ci si sente liberi di ballare su una terrazza romana sotto la pioggia, qualcosa farà irruzione e sconvolgerà l’equilibrio dei protagonisti, costringendoli a ripensare tutto.

5. Jumanji – The next level

Dopo la fortuna del primo (o sarebbe meglio dire secondo?) film, sequel “moderno” di uno dei più amati film interpretati da Robin Williams, The Rock, Jack Black e Kevin Hart tornano a farci ammazzare dalle risate con “Jumanji – The next level”. Ad aspettarli nel videogioco ci saranno nuove avventure, minacce e animali esotici. In uscita il 25 dicembre.

Questi sono i nostri preferiti, e il tuo qual è? Qualunque film sceglierai, l’importante è condividerlo con le persone che ami di più.