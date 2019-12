La messa di papa Francesco, il concerto di Natale o il circo? La tv del 24 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 24 dicembre RaiUno alle 21.20 trasmetterà la messa di Natale. Come da tradizione, papa Francesco celebra la solenne messa della notte di Natale, in diretta dalla basilica di San Pietro in Roma. Per papa Francesco, eletto pontefice il 13 marzo 2013, si tratta della settima messa della notte di Natale.

Essendo uno degli eventi annuali più attesi da un miliardo di fedeli in tutto il mondo, la funzione religiosa è trasmessa in mondovisione e, sul territorio italiano è diffusa in diretta, oltre che da RaiUno, anche da Tv 2000.

A seguire, alle 23.15 ci sarà uno speciale di “A sua immagine” dedicato al messaggio Natalizio dei vescovi italiani. Il programma, come sempre, è condotto da Lorena Bianchetti.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda la prima delle due serate del “43° Festival del Circo di Montecarlo”. Melissa Greta Marchetto, alla presenza della principessa Stephanie di Monaco, presenta il consueto appuntamento con il Festival del Circo, che in questa prima serata vede esibirsi i migliori artisti del panorama internazionale, tra cui la ballerina Avelina Kvasova, la compagnia acrobatica cinese Yuri Volodchenkovv con il suo numero equestre.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Concerto di Natale in Vaticano”. Federica Panicucci conduce la 27esima edizione del tradizionale concerto natalizio, che vede esibirsi, tra gli altri, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Elisa, Simone Cristicchi, Mahmood e Noemi.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del film “Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet”, con Kyle Catlett. Tratto dal romanzo di Reif Larsen, il racconto on-the-road di un’America dimenticata, lirica e meravigliosa, vista attraverso gli occhi di T.S., un bambino tanto geniale quanto coraggioso. Regia di Jean-Pierre Jeunet.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati Nella testa di Antoine” e “Non vi dimenticherò mai”. Nel primo, Joséphine deve indagare nel passato di Antoine Dutroc per scoprire se è stato veramente lui a denunciare ai nazisti i componenti di una rete della Resistenza. Nel secondo, Joséphine deve aiutare Anne, costumista teatrale, che si occupa anche del padre malato di Alzheimer.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Alla ricerca di Dory”; su Rete4 alle 21.25 “Sette spose per sette fratelli”, con Howard Keel; su Italia1 alle 21.25 “Una poltrona per due”, con Dan Aykroyd; su La7 alle 20.35 “Rango” e a seguire, alle 22.30 “Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe”; e su Rai4 alle 21.15 “Il mistero di Aylwood House”, con Anjelica Huston.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Superfantagenio”, con Bud Spencer; su La5 alle 21.10 “Un cappotto di mille colori”, con Alyvia Alyn Lind; su Iris alle 21 “Cafè society”, con Jesse Eisenberg; su Mediaset Extra alle 21.15 “Il mio amico Babbo Natale”, con Lino Banfi e Gerry Scotti; e su Italia2 alle 21.30 “Silent night”.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”, con Gabriele Corsi.