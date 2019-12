Chiara, studentessa del centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio condivide alcune riflessioni sulla festa del Natale.

Le vacanze sono ormai alle porte, l’attesa del giorno di Natale è quasi terminata e la scuola non dimentica di far vivere a tutti i ragazzi, dalla scuola Primaria alla Formazione Professionale, questa festività con lo spirito giusto: gli ultimi giorni di scuola sono dedicati ai festeggiamenti per la nascita di Cristo e come di consueto si tengono la recita per i più piccoli, la tombolata delle Medie e la Santa Messa di Natale per tutti, accompagnata dalle voci dei ragazzi del coro che contribuiscono a creare la giusta atmosfera.

di 10 Galleria fotografica La festa di Natale









Nella palestra gremita di studenti lo spirito natalizio avvolge i cuori dei presenti, che sono invitati a ricordare la vera essenza del Natale. Inoltre gli studenti vengono esortati dai catechisti prima del termine delle lezioni a prepararsi correttamente per questo importante momento dell’anno, con l’aiuto di sacerdoti che si mettono a disposizione per le confessioni, precedute da discorsi che fanno breccia nel profondo del cuore di tutti. Al termine della Messa, gli allievi della scuola Superiore hanno la possibilità di festeggiare insieme con cibi e bevande procurati dalle varie classi.

Il cortile si riempie di colori, di risate e di entusiasmo per l’inizio delle vacanze e di uno dei periodi più magici dell’anno. Abbiamo l’opportunità di condividere meravigliosi momenti con i compagni e gli amici: è un’occasione per sorridere e salutarsi augurandosi il meglio per le vacanze e l’anno che verrà.

Come ho già detto, Natale è il momento più atteso dell’anno e per essere vissuto al meglio è bene circondarsi dei propri amici oltre che dei propri parenti. Bisogna andare oltre il materialismo e caricare di significato ogni singolo gesto.

Natale significa donare per la sola voglia di portare felicità e annunciare con gioia la nascita di Cristo, il Dio che si è fatto carne per vivere in mezzo a noi. Sta a noi cogliere il messaggio dell’Avvento e decidere se permettere a Gesù di spalancare le porte del nostro cuore. Egli “bussa” costantemente, lasciandoci la libertà di scegliere se accoglierlo nella nostra vita. Lui è sempre presente e con il Natale celebriamo la sua discesa in mezzo a noi, ma la domanda è: noi ci siamo?

Chiara