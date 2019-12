Il ritorno di Star Wars: si chiude una porta si apre un portone

Devo ammetterlo, questa nuova trilogia mi ha fatto soffrire. E non poco.

Forse il mondo non era ancora pronto per una nuova saga di “Guerre stellari” e nel 2015, anno di uscita del 7º capitolo della serie, la gente non mancò di sottolinearlo, ma comunque ci siamo arrivati, e ciò che ci resta è una storia tanto faticosa da seguire quanto affascinante e dai risvolti amletici, senza poi trascurare la bellezza innata del sci-fi che condivide tanto con Star Trek quanto con i libri di Asimov.

Dopo due capitoli abbastanza deludenti (personaggi per la maggior parte banali, stravolgimenti di trama assurdi ed inspiegabili, registi che chiaramente non hanno a cuore il brand che sono chiamati a continuare; giusto per elencare alcuni difetti) il 18 dicembre è stato rilasciato nelle sale italiane “Star Wars: The Rise of Skywalker”, capitolo conclusivo di questa 3ª trilogia.

La trama, com’è lecito aspettarsi dall’epilogo conclusivo di una saga composta da ben 11 film, non è scontata e probabilmente coloro che si recheranno in sala senza ricordarsi quanto accaduto in quella galassia “lontana lontana” nei precedenti episodi non riusciranno a seguire gli sviluppi della storia, ciò non toglie che comunque si gusteranno uno dei migliori film fantastici-fantascientifici degli ultimi anni.

La storia parte a un anno di distanza degli eventi narrati nel precedente film, “Gli ultimi Jedi”, e la Resistenza, o quello che ne rimane, è chinata ad affrontare ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che quest’ultimo ha infatti decimato il movimento capitanato da Leia Organa nuove forze scenderanno in campo per dominare l’intera galassia: per questo vedremo per la prima volta Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) e Rey (Daisy Ridley) uniti per combattere fianco a fianco una minaccia venuta dal passato.

Non pensiate che io sia un fan “fondamentalista”, di quelli con il poster di Yoda in camera e che è pronto ad ammazzare con una spadata laser chiunque tocchi in modo improprio la sua saga preferita, ma durante la visione di questo film mi è sorto un quesito: “ma c*zzo non era possibile averli tutti così?”

La trama è bella, è emozionante, fa riflettere e, più di tutto, è degna di essere ricordata. Forse sarò troppo radicale ma dei 2 film precedenti a malapena ricordavo il nome dei protagonisti, non c’era nulla che m’impressionasse tanto quanto fecero le altre trilogie. Le storie erano poca cosa, gli sceneggiatori spesso s’inventavano assurdità mai viste prima (Leia che usa la Forza, Rey che sa maneggiare una spada laser senza mai essersi allenata giusto per citarne un paio), il tutto con il fine di creare un film che, in teoria, doveva dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, essendo piacevole tanto per i neofiti quando per i fan di vecchia

data, ma di fatto scontentando sia l’una che l’altra categoria.

Al contrario, oltre al visibile budget pressoché illimitato di cui J.J. Abrams, il regista, ha potuto usufruire per gli effetti speciali e per la CGI, in questo capitolo della saga ci vengono riproposti tutti quei temi che tanto avevamo amato nel passato, ma rivisti, giustamente, in chiave moderna: il conflitto perenne tra il bene e il male, la morte che in realtà non è che un nuovo inizio, la caparbietà del sognatore e molto altro sono ciò che infatti tutti si aspettavano ma che per ben due volte era stato disatteso. “The Rise of Skywalker” è bello, dà tanto al ragazzino capitato in sala per caso quanto al fan “vecchio stampo”, porta a riflettere e, come già accennato, emoziona.

Non male per un film con i mostri e le navi spaziali eh?

Tra personaggi caratteristici (vecchi e non), colpi di scena degni del miglior “I am your father”, scenari mozzafiato e combattimenti epici vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo, cullati dolcemente da una Rey sempre più padrona della Forza ed unica speranza per i Jedi, da un Poe che ormai è il degno erede di Han Solo, da una squadra di droidi sempre pronti a difendere i loro padroni e da un Fin più coraggioso che mai. Ci sarebbe tanto altro da dire ma qualsiasi argomento, se trattato in modo approfondito, farebbe di me uno dei criminali della peggior specie: quella degli spoileratori, quindi eviterò il rischio e mi fermerò qui, limitandomi solo a consigliarvi di vederlo al più presto, non rimarrete delusi.

Consigliato? Andate miei lettori e che la Forza sia con voi!

Battuta migliore: “Affrontare la paura è il destino di un Jedi”