“I pesci parlano”, la canzone del romanese Valerio Baggio seconda allo Zecchino d’oro

Grande successo per la canzone “Made in Bergamo” partecipante allo Zecchino d’Oro 2019. In questa 62^ edizione del concorso canoro per bambini, una delle dodici canzoni partecipanti era I pesci parlano. Autori del brano sono stati il celebre compositore e autore di canzoni siciliano Valerio Ciprì e un bergamasco, il romanese Valerio Baggio, il quale si è occupato della parte musicale.

La canzone, interpretata da una bambina bolognese e da una di Palermo, è arrivata al secondo posto, ottenendo la massima approvazione da celebri personaggi come Ficarra & Picone o come Giovanni Allevi che hanno assegnato 10 decimi.

Il testo parla di quanto faccia male ai pesci il fatto che i grandi buttino i rifiuti nel mare, così viene chiesto un aiuto ad un bambino, nel linguaggio dei pesci, per migliorare la situazione e per salvare l’ambiente.

Grande successo allo Zecchino d’oro e non solo. Infatti la canzone scritto da Ciprì e Baggio è quella più in voga sul web, con molte visualizzazioni tra YouTube e RaiPlay.