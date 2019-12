Gollini, furto in casa e botte al ladro… Ma è uno scherzo delle Iene

Non ha reagito bene il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini allo scherzo de “Le Iene”. Il numero 95 di Gasperini ha infatti cercato di aggredire il complice del programma di Italia 1 con una mazza da baseball, dopo che aveva svaligiato casa sua.

Uno scherzo ben riuscito. Con la complicità della sua fidanzata, la cantante delle “Donatella” Giulia Provvedi, “Le Iene” presentano al portiere uno stilista che chiede di vedere il suo guardaroba. Il giorno dopo il “Gollo” non trova più niente in casa e scopre che i suoi oggetti più preziosi sono stati messi in vendita in un negozio dallo stesso stilista.

Così lui lo raggiunge in negozio con l’intenzione di picchiarlo con una mazza…