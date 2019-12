Gli applausi di Maradona al Papu Gomez per la benemerenza di Bergamo

Tra i tanti complimenti ricevuti dal Papu Gomez per la benemerenza civica del Comune di Bergamo spiccano quelli di Diego Armando Maradona. El Pibe De Oro ha commentato il post pubblicato dal capitano dell’Atalanta sul proprio profilo Instagram con una serie di emoticon rappresentanti gli applausi.

Il miglior attestato di stima per il Papu, quello dal suo illustre connazionale, considerato il numero 10 più forte di tutti i tempi.

Gomez aveva commentato in modo orgoglioso il riconoscimento ricevuto lunedì sera dal sindaco Giorgio Gori “È un vero onore. La città di Bergamo mi ha accolto fin dal primo anno e mi ha adottato come un figlio. Bergamasco non solo si nasce, ma si diventa.

Grazie al vostro senso di appartenenza ho imparato i vostri valori, che mi hanno aiutato a essere un miglior giocatore ma sopratutto una migliore persona. Grazie di cuore alla mia famiglia per essere sempre con me, grazie a tutto il popolo bergamasco, grazie alla famiglia Percassi, ma soprattutto ai miei compagni di squadra, perché senza di loro non avrei potuto realizzare questo sogno”.