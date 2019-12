Val Spray è l’azienda bergamasca che dal 1991 si occupa della fornitura dei migliori macchinari ai professionisti del settore di verniciatura, sabbiatura, incollaggio e dosaggio. Il suo ampio catalogo comprende pompe e pistole per la verniciatura, sabbiatrici portatili e industriali, agitatori elettrici, prodotti per l’applicazione di colle e per il dosaggio, pompe airless e molti altri articoli, tutti accomunati da un unico denominatore: essere i prodotti più innovativi del mercato.

Per i tre soci fondatori, l’obiettivo principale è sempre stato quello di riuscire a soddisfare al meglio tutte le esigenze dei clienti e del mercato. Proprio per questo, oltre alla distribuzione, l’azienda ha iniziato a pensare di produrre una propria linea di macchinari e accessori del settore di riferimento e, grazie alla continua ricerca, è riuscita a creare migliori prodotti a prezzi competitivi.

di 4 Galleria fotografica Val Spray, azienda bergamasca che arriva fino agli Stati Uniti







Le tecnologie utilizzate sono sicuramente un vanto ma, la vera forza della produzione di Val Spray risiede soprattutto nella capacità di produrre e personalizzare piccole produzioni, per riuscire a coprire tutte le diverse tipologie di applicazione del settore.

Con i suoi 28 anni di attività, l’azienda è riuscita ad ampliare di molto il suo mercato e, partendo da Bergamo, ha raggiunto clienti in tutta Italia, in tutta Europa e persino oltreoceano. Per poter avere una linea di comunicazione diretta con partner e clienti, è fondamentale il contributo del reparto commerciale, composto da figure giovani, preparate e disponibili per qualsiasi tipo di consulenza. Inoltre, nella sede aziendale di Brembate di Sopra, è stato allestito un laboratorio attrezzato per poter risolvere in fretta gli eventuali problemi dei macchinari e fornire una rapida assistenza ai clienti, senza dover attendere l’intervento della casa madre.

Tra i vari macchinari in cui Val Spray si è specializzata troviamo diversi modelli di sabbiatrice professionale, ovvero uno strumento che tramite un potente getto di sabbia riesce a erodere i materiali su cui la si utilizza per pulire o preparare la superficie per le successive lavorazioni. Per questo e per molti altri prodotti della gamma, è possibile richiedere la realizzazione su misura del macchinario e avere la soluzione perfetta per una specifica tipologia di applicazione. I materiali utilizzati sono di prima qualità e la tecnologia usata si adatta perfettamente alle esigenze del cliente, così la produzione di Val Spray è composta solo da articoli che rientrano nell’eccellenza del settore di riferimento.

Il continuo sviluppo nel campo della sabbiatura e l’assidua ricerca hanno portato ottimi risultati per quanto riguarda la produzione della sabbiatrice portatile. Questo macchinario mira a migliorare il lavoro dei clienti non solo in termini di precisione, quindi con l’utilizzo di tecnologie innovative, ma anche per la praticità di utilizzo che rende il lavoro più scorrevole e meno faticoso nelle situazioni in cui non è possibile spostare con facilità il pezzo da lavorare. Con una classica sabbiatrice, infatti di solito si lavora in situazioni più statiche ma, anche per questo modello, Val Spray ha applicato tecnologie di ultima generazione che migliorano moltissimo l’efficienza del macchinario.

Oltre ai macchinari per sabbiatura e verniciatura industriale nel catalogo dell’azienda bergamasca possiamo trovare tante altre tipologie di strumenti come le intonacatrici, un macchinario specifico per il settore dell’edilizia. Anche in questo caso, con l’aiuto della ricerca, Val Spray è riuscita a creare un modello di intonacatrice all’avanguardia, facile da usare anche per gli operai meno esperti ma utile per le grandi aziende che hanno bisogno di ottenere un risultato preciso e duraturo impiegando un breve lasso di tempo.

Il successo di questa azienda in tutto il mondo la rende una delle realtà commerciali bergamasche più solide. Tutte le informazioni sui prodotti innovativi sono state catalogate in modo semplice e intuitivo sul sito www.valspray.it realizzato dalla web agency di Bergamo Valeo.it, che ha curato anche l’ottimizzazione SEO.