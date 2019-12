Stufa malfunzionante, bimbo e due ragazzi in camera iperbarica a Zingonia

Nella giornata di sabato 21 dicembre nella camera iperbarica di Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per tre pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di: L. A. I. nata il 05/11/2017, L. L. nato il 22/12/1993, M. L. A. nata il 24/09/1996. L’ incidente è avvenuto a Palazzo Pignano (Cr), in via Marco Polo.

La causa sarebbe da attribuirsi presumibilmente al cattivo funzionamento di una stufa collocata sia in cucina che in camera.

I pazienti sono stati inviati a Zingonia dall’ospedale di Crema, dove erano stati inizialmente ricoverati.

L’arrivo in Habilita è avvenuto alle ore 05.35. L’inizio del trattamento è avvenuto alle ore 05.42. Una volta concluso il trattamento le tre persone sono state riportate in ambulanza in ospedale.