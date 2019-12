Sospetta meningite, 30enne di Villongo ricoverato in ospedale

Un operaio 30enne di Villongo, che lavora nella ditta Oldrati di Adro, nelle scorse ore è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia per una sospetta meningite. Lo scrive BsNews.

Il ricovero è avvenuto nel fine settimana. L’operaio vive nello stesso paese in cui abitavano la 19enne Veronica Cadei e anche l’altra ragazza di 16 anni ricoverata in ospedale per quella che sembrava una meningite, ma che poi si è rivelata essere un’infezione generalizzata fulminante non prevedibile, originata dal batterio meningococco di tipo C.

Sulle condizioni del 30enne al momento non ci sono novità: in attesa del responso delle analisi, una settantina di persone che lavorano con lui sono state sottoposte a terapia preventiva.