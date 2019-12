Sci, quarto posto per Matteo Bendotti nello slalom di Spieljoch

Si è interrotta ai piedi del podio il percorso di Matteo Bendotti nello slalom speciale di Spieljoch.

Il 18enne di Castione della Presolana ha terminato in quarta posizione la gara FIS svoltasi nella località austriaca e vinta dal connazionale Matteo Franzoso.

Alla ricerca del riscatto dopo aver mancato la qualificazione nella prova di Pozza di Fassa, il portacolori dello Sci Club Radici Group ha terminato la prima manche a poco più di un secondo e mezzo dal piemontese, un distacco che si è ulteriormente ampliato nella seconda.

Niente da fare invece per Filippo Della Vite che, dopo non aver terminato la prima discesa, non ha avuto di rifarsi in gigante a causa della cancellazione di quest’ultimo.