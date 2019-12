Lega contro l’aumento Irpef, Ribolla: “Colpiti i cittadini”

Nella seduta di venerdì 20 dicembre, il Consiglio Comunale di Bergamo ha dato il via libera all’aumento dell’addizionale Irpef da 0,6 allo 0,8%. Le 45 modifiche presentate dai gruppi di opposizione sono state tutte bocciate.

Alberto Ribolla (Lega)

“A Bergamo erano oltre dieci anni che non si verificavano aumenti dell’addizionale comunale Irpef – commenta Alberto Ribolla, capogruppo della Lega -. Adesso Gori lo aumenta del 33%, che significa 4,5 milioni in più per i bergamaschi. Attraverso i nostri emendamenti cerchiamo di far cambiare idea all’amministrazione, per evitare di mettere le mani in tasca ai cittadini. Il gruppo della Lega – continua Ribolla – ha portato proposte concrete e attuabili alla Giunta, come ad esempio eliminare alcune opere oppure attingere dai vasti dividendi delle società partecipate”. Guarda qui l’intera intervista video.