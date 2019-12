Il volo di 70 chilometri della letterina di Riccardo: il suo “Babbo Natale” è bergamasco

Vedendo sul marciapiede quel palloncino scoppiato al quale c’era legata una letterina, non ha resistito: domenica 8 dicembre un ragazzo aveva da poco finito di cenare coi suoi genitori, a Calusco d’Adda, e proprio sul vialetto di ingresso ha trovato l’insolita sorpresa.

Una volta presa tra le mani capisce subito di cosa si tratta: una letterina scritta da un bambino per Babbo Natale, piena di sogni e desideri e poi affidata al cielo, con tutta la speranza che solo i più piccoli sanno avere.

Per arrivare a Calusco la sua letterina ha viaggiato per ben 70 chilometri: era partita da Villa Cortese (Milano), per un’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura. Solo poche righe, con la promessa di comportarsi bene e la richiesta di giocattoli semplici.

Il giovane bergamasco si è sentito in dovere di realizzare almeno in parte i sogni del piccolo Riccardo: ha comprato un pensierino per lui e si è messo subito alla ricerca della sua famiglia.

Impresa che si è rivelata più complicata del previsto: dalle decine di chiamate, pagine bianche alla mano, ai residenti di Villa Cortese con lo stesso cognome fino alla richiesta di aiuto sul web.

Alla fine è proprio qui, su Facebook, che riesce a entrare in contatto con la mamma di Riccardo: in poco tempo si accordano e martedì 17 dicembre si incontrano.

“É stato un momento forte ed emozionante – racconta, chiedendo di rimanere anonimo – Riccardo è un bambino speciale, all’inizio non è stato facile interagire con lui ma poi sembrava ci conoscessimo da una vita. Mi abbracciava in continuazione, è davvero dolcissimo e anche coi suoi genitori si è instaurato un rapporto subito bellissimo”.

I due giocano e scherzano per tutta la serata: il suo pensierino finisce subito sotto l’albero e verrà aperto solo a tempo debito.

Ma il regalo più bello, in realtà, è già arrivato: nel piccolo gesto e nella testardaggine nel realizzarlo di questo ragazzo bergamasco c’è tutta la magia del Natale.

“Non so come mi sia saltato in mente – conclude – Spontaneamente mi è venuto di fare così. Per me è stato un gesto piccolissimo e semplice, non pensavo potesse avere questa importanza. Il mio Natale è già stato perfetto così, nel vedere quel bimbo felice”.