Dopo 38 anni Bergamo dice addio alla pizzeria 900: rilevata dal gestore della Caprese

La prima pizza, tra le più amate dai bergamaschi, la pizzeria 900 l’ha sfornata nell’ormai lontano 1982. Trentotto anni dopo, lo storico locale della famiglia Mansi si prepara a chiudere e a cambiare gestione. A febbraio, infatti, subentrerà l’imprenditore Adriano Strati.

L’attività è stata rilevata dal 38enne gestore (e socio) della Trattoria Caprese di via Piccinini, a Bergamo. Il nuovo ristorante, che aprirà tra un paio di mesi dopo una ristrutturazione dei locali, si chiamerà 900 Strati e seguirà il lavoro fatto in questi 38 anni dal pizzaiolo campano.

Una decisione sofferta ma obbligata: “Le forze non sono più quelle di una volta” ammette il titolare Claudio Mansi, 69 anni, originario di Ravello, sulla Costiera Amalfitana.

Di gente, alla pizzeria 900, ne è passata davvero tanta. E tanta è stata la commozione che si è respirata lunedì 23 dicembre, durante l’ultimo servizio: “I clienti storici, quelli che hanno mangiato per anni al 900, mi hanno regalato una targa in vetro con scritto ‘Ogni pizza è un capolavoro’ – racconta commosso Mansi -. In molti sono venuti a salutarci, è stato davvero bello vedere tanto affetto nei nostri confronti”.

“Da quando ho iniziato a fare la pizza, nel 1966, non ho mai cambiato il mio stile – ci tiene a sottolineare lo storico pizzaiolo campano -. Non ho mai ceduto alle mode passeggere, non mi sono mai snaturato. E, a quanto pare, i clienti l’hanno notato”.

Claudio Mansi, 69 anni, con due pizze appena sfornate

La pizzeria 900 si trovava di fronte ai vecchi Riuniti di Bergamo

Dalla top model Bianca Balti ai calciatori di Atalanta e Milan, sono stati tanti anche i vip che si sono seduti ai tavoli della 900.

Negli aneddoti che Claudio Mansi non si scorderà mai in 38 anni di attività c’è un cliente non proprio desiderato: “Avevamo aperto da pochi mesi quando un ladro, una notte, entrò nel locale – ricorda -. Non c’era molto da rubare, così si concentrò su una forma di Grana Padano. Prima di uscire, però, pensò bene di scolarsi un’intera bottiglia di whisky: lo trovai addormentato la mattina dopo, quando andai ad aprire la pizzeria. Venne arrestato dai carabinieri”.

E ora, che vita sarà quella da pensionato di Claudio Mansi? “Mi riposerò e penserò alla mia famiglia, ai miei figli e ai miei nipotini – risponde sicuro -. E resterò a vivere a Bergamo, città che ormai sento mia”.