Dal 2020 possibile l’abrogazione dello sconto in fattura

Un emendamento approvato al Ddl di bilancio prevederebbe l’abolizione dal prossimo anno dello sconto in fattura per i lavori di efficientamento energetico e sismico.

Vediamo nello specifico cosa è lo sconto in fattura.

Nella sostanza si tratta dell’opportunità, per chi dovesse svolgere lavori rivolti al risparmio energetico o di natura antisismica, di applicare uno sconto sul corrispettivo dovuto direttamente al fornitore a fronte delle detrazioni fiscali spettanti. Il committente pertanto ha la possibilità di pagare il fornitore al netto delle detrazioni fiscali che gli spetterebbero e quest’ultimo di ricevere, in 5 rate annuali di pari importo, la differenza sottoforma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

La fattura che deve essere emessa dal fornitore deve evidenziare lo sconto come modalità di pagamento, non venendo pertanto sottratto dall’imponibile Iva.

Chi ha diritto alla detrazione deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa ed il fornitore, utilizzando sempre le funzionalità rese disponibile dall’Agenzia delle Entrate, deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione ed attestare l’effettuazione dello sconto.

Ora, sulla base dell’emendamento approvato al Ddl di bilancio che va ad abrogare i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’art. 10 del DL 34/2019, tale sconto sembrerebbe venire abrogato a partire dal primo gennaio 2020.

Ci si domanda a questo punto cosa potrà accadere a quelle operazioni a cavallo d’anno qualora venisse confermata l’abrogazione.

Ci saranno sicuramente chiarimenti in merito ma è ragionevole pensare che il diritto allo sconto maturi al momento del pagamento della fattura, e non alla sua emissione. Tutti i pagamenti che verranno pertanto effettuati entro il 31 dicembre 2019 potranno quindi usufruire dell’opzione “sconto in fattura”, mentre per gli altri ci potrà essere solo la possibilità di cessione del credito o la classica detrazione in dichiarazione.

In ultimo si fa presente come tale emendamento, oltre a quanto sopra, preveda anche l’abrogazione della possibilità di cedere la detrazione Irpef derivante dall’esecuzione degli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico.