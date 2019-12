Cinque librai per 25 consigli: ecco come non sbagliare regalo a Natale

L’ansia da regalo di Natale inizia a farsi sentire e la domanda è sempre la stessa: cosa fare ad amici e conoscenti? Un’ottima idea potrebbe essere regalare un libro, ecco perché abbiamo deciso di accompagnarvi nella scelta con l’aiuto di alcuni specialisti. Cominciamo con Valentina Porta della libreria Palomar di via Angelo Maj.

1 – Sam Willis, James Daybell – Storia imprevedibile del mondo – Il Saggiatore

Siamo abituati a considerare il passato come una sequenza lineare, precisa e magari un po’ noiosa di avvenimenti, date e personaggi; ma in realtà la storia è fatta di persone e animali, oggetti e gesti quotidiani legati tra loro in modi del tutto inattesi. Ad esempio lo sapevate che la barba prima di diventare di moda era roba da tipi loschi? E che le graffette sono state strumento prima di libertà e poi di oppressione?E che in passato i guanti erano usati dagli uomini per schiaffeggiare gli avversari, come insulto o invito al duello, mentre le donne li lasciavano cadere per sedurre gli spasimanti; gli aristocratici ne scambiavano paia ricamate o decorate da gioielli come regali, ma potevano anche usarli per avvelenare i rivali come nel Massacro di Parigi di Marlowe.

Sam Willis e James Daybell intrecciano sapientemente questi li e svelano la storia nascosta delle cose – le trame che collegano episodi comuni ed eventi memorabili, periodi e luoghi apparentemente molto lontani. Storia imprevedibile del mondo è un viaggio eclettico e affascinante alla scoperta di questo labirinto: perché non si può raggiungere alcuna meta se non ci si sa perdere almeno un po’.

2 – Jean-Claude Carrière, Jean-Marie Michaud – Il Mahabharata – L’Ippocampo

Frutto di tre anni di lavoro, questa opera è la versione in graphic novel del Mahâbhârata, la sterminata epopea indiana. A lungo misconosciuto in Occidente, il Mahâbhârata è il poema più lungo del mondo. Scritto in sanscrito e iniziato nel IV secolo a.C., arricchito per 700 anni e quindici volte più lungo della Bibbia, è di una complessità che sfida l’immaginazione. Da questa straripante epopea sono derivate le migliaia di credenze e leggende che permeano l’anima indiana e che imprimono nel cuore degli uomini il Dharma, la legge che governa il mondo. Un inesaurible poema epico che tratta di religione, di politica, di legge, di morale e di cosmologia, ma anche della liberazione, che la tradizione indiana considera il fine ultimo della condizione umana.

3 – Poesie e storie classiche di Natale – Einaudi Ragazzi

L’atmosfera di un Natale antico, coi suoi profumi, il suo silenzio, la magia di un tempo lento, rivive attraverso le parole dei grandi protagonisti della letteratura e della poesia.

4 – Millie Marotta – Il grande libro degli animali in via d’estinzione per bambini che volgiono salvare il mondo – Salani

Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono molte specie in via d’estinzione.Tra le sue pagine farete la conoscenza di piccioni dentati e pinguini occhigialli, draghi arboricoli e rospi cornuti. Scoprirete qual è il gufo più grande del mondo e dove vive il gatto pescatore. Ma soprattutto capirete l’importanza di salvaguardare e tutelare questi animali, che abitano il nostro pianeta da millenni e oggi rischiano di scomparire.

5 – Will Hunt – I misteri del sottosuolo – Bollati Boringhieri

In ogni parte del mondo, dall’Africa all’Asia, e in ogni tempo, l’uomo ha subito il fascino delle profondità, vi si è rifugiato, vi ha celebrato culti, è stato ammaliato dal mistero insondabile del buio e del proibito. Ogni avventura, qui raccontata meravigliosamente, è una piccola grande rivelazione, tra mitologia, antropologia, scienze naturali e letteratura. Hunt ci insegna che l’immaginazione e la fantasia possono trovarsi non solo nella volta celeste sopra di noi, ma anche ben al di sotto, negli antri oscuri del pianeta che abitiamo e che, proprio nelle sue viscere, rimane ancora misterioso e in gran parte inesplorato. I misteri del sottosuolo è un grande libro di storie rimaste troppo a lungo ignorate che vengono finalmente alla luce, e Will Hunt ha il talento e la capacità per raccontarle al meglio.

Se state pensando di regalare un libro ecco i consigli di Antonio Terzi, titolare della Cartolibreria Nani di Alzano Lombardo, che caldeggia “Il colibrì”, l’ultima fatica letteraria di Sandro Veronesi, edito per La Nave di Teseo.

L’ultimo romanzo di Sandro Veronesi, è un vero e proprio inno alla vita e alla forza della resilienza.

Il racconto di una vita accidentata, piena di cadute e di risalite, senza un apparente punto di equilibrio, se non l’immobilità del protagonista. Che come un colibrì, appunto, utilizza tutte le energie che possiede per fare l’unica cosa che apparentemente non costa sforzi, stare fermi appunto.

Fermi nelle convinzioni e nei propri principi, nella ricerca di un appiglio che cristallizzi una volta per tutte e per sempre quel punto di equilibrio che infine inevitabilmente arriva. Al termine di un turbine di personaggi, mirabilmente tratteggiati dall’autore, che si alternano attorno al protagonista, il punto di equilibrio arriverà infine, ormai quasi inatteso, rappresentando forse un ritorno alle origini e alla tenera età in cui spesso ritroviamo la nostra vera essenza: il centro di equilibrio attorno al quale finalmente il colibrì trova la vera pace.

Antonio Terzi consiglia anche:



Eskol Nevo, L’ultima intervista, Neri Pozza

“Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di sapere il perché”. Così comincia questo struggente e, insieme, feroce romanzo in cui, sotto l’occasionale forma di un’intervista a un sito internet, uno scrittore provvede a mettere a nudo il suo cuore. Le risposte, che si susseguono come «fuochi d’artificio», non risparmiano nulla: passioni, amori, inimicizie, tradimenti, la stessa apparente vanità dell’esercizio della scrittura, magnifica via di fuga quando la vita imbocca sentieri troppo stretti, ma futile scappatoia quando la vita arranca miseramente per la via, e la donna amata non trova piú in te la felicità, la figlia abbandona casa, l’amico si ammala. Non c’è scrittore, è noto, che non menta nelle interviste, che non risponda, appunto, da scrittore, in maniera calcolata, cauta, misurata. Un’ipocrita precauzione che non alimenta queste pagine, che non costituiscono per niente un educato diario intimo. Sono pagine in cui irrompe la verità nuda e cruda, divertente, triste, scandalosa, politicamente scorretta, una verità così vera da aprire non soltanto le porte alle stanze nascoste di una vita, ma da mostrare persino come al suo centro si insedi spesso la più spudorata menzogna. Dai quesiti più banali: Cosa la spinge a scrivere?, Come descriverebbe la sua giornata lavorativa? a domande di carattere più intimo: Che tipo di bambino era? fino ad arrivare agli interrogativi temuti da ogni fragile anima: Quand’è stata l’ultima volta che le si è spezzato il cuore? lo scrittore danza, con le sue risposte, sul proprio abisso personale, su quella voragine che costituisce la zona d’ombra di ogni singola esistenza.



Donato Carrisi, La casa delle voci, Longanesi

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l’addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un’adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un’illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un’adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l’assassina è proprio lei.



Paolo Di Paolo, Lontano dagli occhi, Feltrinelli

Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni Ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Luciana lavora in un giornale che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che ama è lontano, lei lo chiama l’Irlandese per via dei capelli rossi. Valentina ha diciassette anni, va alle superiori ed è convinta che da grande farà la psicologa. Appena si è accorta di essere incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il ragazzo con cui è stata per qualche mese e che adesso fa l’indifferente, ma forse è solo una maschera. Cecilia vive fra una casa occupata e la strada, porta un caschetto rosa e tiene al guinzaglio un cane. Una sera torna da Gaetano, alla tavola calda in cui lavora: non vuole nulla da lui, se non un ultimo favore. A osservarli c’è lo sguardo partecipe di un io che li segue nel tempo cruciale della trasformazione. Un giro di pochi mesi, una primavera che diventa estate. Tra bandiere che sventolano festose, manifesti elettorali che sbiadiscono al sole e volantini che parlano di una ragazza scomparsa, le speranze italiane somigliano a inganni. Poi ecco che una nuova vita arriva e qualcosa si svela. “Lontano dagli occhi” è una dichiarazione d’amore al potere della letteratura, alla sua capacità di avvicinare verità altrimenti inaccessibili. Ricostruendo con la forza immaginifica della narrazione l’incognita di una nascita, le ragioni di una lontananza, Paolo Di Paolo arriva a rovesciare la distanza dal cuore suggerita dal titolo. Una storia sul peso delle radici, su come diventiamo noi stessi.



Tim Marshall, Le 100 bandierine che raccontano il mondo, Garzanti

Per migliaia d’anni le bandiere hanno rappresentato i nostri sogni e le nostre speranze. Le abbiamo sventolate, abbiamo marciato sotto i loro colori, talvolta le abbiamo bruciate, e ancora oggi c’è chi è pronto a morire per loro. Questo libro illuminante ci svela aneddoti e segreti di straordinari simboli capaci tanto di unirci quanto di dividerci: scopriamo così che se una bandiera statunitense è troppo logora, esistono regole e rituali ben codificati per organizzarle un vero e proprio funerale; che il numero di stelle sullo sfondo blu dell’Unione europea è frutto del caso (e forse anche di un pizzico di italiana scaramanzia); che il Mahatma Gandhi in persona ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della bandiera indiana, mentre quella nigeriana nasce dal disegno di uno studente poco più che ventenne che ha risposto all’annuncio di un concorso. Unendo storia antica e attualità, Tim Marshall spiega in che modo un semplice pezzo di stoffa legato a un’asta possa arrivare a significare così tanto, e perché abbiamo bisogno di conoscere i vessilli, vecchi e nuovi, per comprendere meglio cosa sta accadendo oggi nel mondo.



Per bambini e bambine: le più belle arie della musica classica e i balletti più belli, Libri Pop-up, Gribaudo Edizioni

Le storie delle più belle arie della musica classica raccontate in un fantastico libro pop up. Scopri le vite dei più grandi compositori attraverso splendide illustrazioni e divertiti ad ascoltare i loro brani più celebri. Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, Marcia alla turca di Wolfgang Amadeus Mozart, Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven, Sul bel Danubio blu di Johann Strauss, Danze ungheresi di Johannes Brahms, Chiaro di Luna di Claude Debussy. Età di lettura: da 7 anni.

“Dolcissima, ironica e geniale, una vera coccola per lo spirito. Se non conoscete ancora Liz Climo, questo è il momento buono per farvi del bene! I suoi animaletti buffi e coccolosi non aspettano altro che regalare teneri abbraccioni a tutti quanti. Basta una scorsa alle sue strisce per innamorarsene”. Paolo della Libreria Il Parnaso di Ponteranica è un eterno romantico, come potete capire dal suo consiglio per un libro di Natale da regalare. Prezioso e graditissimo: un libro è sempre un bel regalo da ricevere.

Un piccolo mondo in cui si incontrano dinosauri, orsi, conigli, squali e bradipi. Un piccolo mondo disegnato con delicatezza e irresistibilmente divertente. Un piccolo mondo per i grandi che non hanno dimenticato la loro anima infantile. Il piccolo mondo di Liz Climo, disegnatrice dei Simpson, è un adorabile capolavoro di ironia pronto a farti ridere!

Paolo, come tutti i bravi librai, sa anche consigliare e allora gli abbiamo chiesto alcune proposte.

Oliver Sacks – Ogni cosa al suo posto

Come i suoi lettori ben sanno, il tratto che accomunava le varie facce di quella personalità unica che è stato Oliver Sacks era la passione. Una passione destinata ancora una volta a contagiarci, giacché in questo libro ritroveremo tutta la vitalità dell’uomo curioso, l’acutezza dello scienziato, l’empatia del medico, la brillantezza dello scrittore. Risaliremo, sul filo dei ricordi, alla genesi di tante sue inclinazioni: quella per il nuoto, trasmessa dal padre; quella per la storia naturale, maturata nel corso delle visite al Museo di Storia naturale a South Kensington; quella per le biblioteche, innescata dagli scaffali del salotto di casa. Ammireremo la sua non comune capacità di auscultare le neuropatologie e le psicopatologie come fossero irruzioni di antropologie aliene, dalla «figura di cera» congelata nell’immobilità per un «coma ipotiroideo» ad alterazioni percettive quali gli «arti fantasma», dai sintomi terribili dell’encefalite letargica ai più eccentrici disturbi della cognizione o dell’umore. La molteplicità di temi e interessi coltivati in un’esistenza fatta di molte esistenze sovrapposte, dalla vita extraterrestre alle varietà zoologiche – elefanti, oranghi, pesci – ai giardini e agli orti botanici. Una voce perturbante e partecipe, ironica e intensa che connotava – «non importa se nella contemplazione di un’opera d’arte, di una teoria scientifica, d’un tramonto o del volto di una persona amata» – la sua inesauribile voracità conoscitiva.

Alessandro Sanna – Come questa pietra

All’origine di queste pagine esiste un viaggio in cui ho provato a far vivere in forme dipinte, le poesie di Ungaretti, Apollinaire, Hemingway, Mandelstam, e altri.” In Come questa pietra, Il libro di tutte le guerre, pubblicato da Rizzoli, Alessandro Sanna propone un viaggio attraverso le immagini dei combattimenti scatenati dagli uomini dalle origini ai giorni nostri. Dal lancio di pietre e di frecce ai bombardamenti, alle esplosioni per ricordarci che tutte le guerre si somigliano nella loro insensatezza e distruttività. Senza usare neppure una parola.

“Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e impertinenti; come gli animali lasciati liberi che non si allontanano subito e restano lì a vedere cosa fa l’uomo. E così ho dipinto, sulla stessa carta che toccate, un visionario viaggio”.

Giancarlo Bresani – C’è sempre per ognuno una montagna

C’è sempre per ognuno una montagna, uscito per la prima volta nel 1969 da Tamari, è un classico della letteratura d’altura. Nuova prefazione di Michele Comi, guida alpina e ideatore, assieme a Nicolò Berzi, del più importante meeting di bouldering mondiale: Il Melloblocco.

“Sono in piedi nel sole e nel cielo e il vento mi urta, mi piega, mi squassa. È la mia vetta. I giganti delle Alpi, lontani, appaiono piccoli. In valle i dorsi squamosi del ghiacciaio rigano di bianco sporco il rosso delle rocce e il verde cupo delle abetaie. Quassù i colori sono forti, intensi, senza mezze tinte. La neve abbaglia, le sensazioni aggrediscono con forza estrema. È un mondo che ti può lacerare l’animo se non sei pù forte di tutto, perfino di te stesso”.

Nel 1945 Giancarlo Bregani, nato alpinisticamente in Valtellina, al cospetto dell’imponente Gruppo del Bernina, era poco più che un ragazzo appena uscito dagli anni oscuri della guerra. Un giorno di agosto, a quindici anni, si lasciò tentare da un paio di vecchie scarpe chiodate e da un sentiero ritto nel folto di un bosco, per raggiungere “quel mondo irto di luci e di forme, profondo di suoni inespressi, enorme per masse e per spirito”. Era la Montagna che gli si presentava. Fu l’inizio di un amore e di una passione che non l’avrebbero più lasciato. Nel libro racconta dei suoi inizi, delle prime, semplici vie ma anche delle “prime” assolute degne di ogni attenzione. Storie profonde, talvolta drammatiche, che concedono molto alle emozioni, che parlano di paure e di soddisfazioni, di fulmini e di compagni di cordata, e di tutto quello che di bello la vita di montagna può regalare. Compreso il “canto corale”, del quale Bregani è stato riconosciuto studioso, interprete e ambasciatore nel mondo.

Jim Carroll – Jim entra nel campo di basket

“A soli tredici anni, Jim Carroll scrive meglio dell’89 per cento degli autori di romanzi attualmente in attività”.

Questo il parere che Jack Kerouac espresse alla prima lettura delle pagine di diario da cui nasce Jim entra nel campo di basket: un memoir che all’epoca della sua pubblicazione, nel 1978, fece immediatamente scalpore e che da allora è sempre rimasto un libro di culto per gli amanti delle figure letterarie più «irregolari » e ribelli. Nel 1995 ne è stato tratto un film (Ritorno dal nulla), in cui Carroll era interpretato da Leonardo Di Caprio.

È il racconto di un’adolescenza newyorkese fra l’autunno del 1963 e l’estate del 1966, fatta in minima parte della normalità delle aule scolastiche e dei campetti di basket, ma nutrita soprattutto di scorribande per le strade, sperimentazioni con l’eroina e l’LSD, scoperta del sesso, contatti di volta in volta illuminanti o violenti con l’umanità più varia: preti, spacciatori, poliziotti, tossici, pervertiti, attivisti marxisti e piccoli campioni di pallacanestro – il tutto raccontato con la vitalità trascinante e l’ironia sferzante del miglior punk.

Federica è l’unica libraia di Città Alta, chissà quante volte siete passati sulla Corsarola e avete notato o comprato un libro nel suo negozio “Punto e a capo libri“.

Noi ci siamo rivolti a lei per il nostro consiglio del giorno: quali libri regalare a Natale.

“Il mio consigliato principale è “Spettacolari invenzioni, mirabolanti scoperte e altre meraviglie degne di nota“. Piccola raccolta composta da cinque racconti di Jack London, Saki, Gustav Meyrink, Hawthorne e Wells pubblicata dai tipi di ABEditore – afferma Federica -. In questo volume sono presenti racconti di Wells, Saki, Meyrink, Hawthorne e London che narrano dei loro progetti immaginifici e strampalati, che chissà perché, nessuno ha finora brevettato, inserendo del genio guizzante all’interno della loro letteratura. Il libro viene venduto in confezione con una bellissima e divertentissima shopper (Il Giornale del Lettore) in regalo”.

Gli altri libri consigliati sono:

I Russi sono matti. Corso sintetico di letteratura russa 1820-1991, di Paolo Nori, per i tipi di UTET

Quando per un viaggio organizzato si ritrova nel ruolo insolito di guida tra le strade di San Pietroburgo, Paolo Nori scopre che i turisti sono più interessati a visitare la casa dove nella finzione abitava il protagonista di “Delitto e castigo” che non la sede della polizia dove Dostoevskij fu nella realtà processato. E d’altra parte è per noi più reale Anna Karenina delle sue contemporanee in carne e ossa, perché come diceva Sklovskij: «Quello che c’è scritto in Anna Karenina è più vero di quel che scrivono sui giornali e nelle enciclopedie». Così, dopo quarant’anni di frequentazione, tra libri letti, amati e tradotti, Nori scrive il suo “Corso sintetico di letteratura russa”, che di accademico ovviamente non ha nulla. Esilarante e rocambolesco, sbilenco e a suo modo intimo, passa in rassegna le idiosincrasie e il genio dei grandi autori: da Puskin che per primo e forse per caso abbandona l’aristocratico francese per scrivere «nella lingua dei servi della gleba», creando di fatto il romanzo russo, a Erofeev che in piena dissoluzione dell’Urss riempie di bestemmie un capitolo del suo Mosca-Petuski, mettendo però cortesemente in guardia le lettrici; da Tolstoj che in una lettera dice di non poterne più di scrivere «la noiosa, la triviale Anna Karenina» a Dostoevskij che si considera «un uomo felice che non ha l’aria contenta»; da Gogol’ che dopo ogni (supposto) fiasco fugge all’estero fino a Brodskij che si fa dettare dall’agente del Kgb il motivo della sua stessa richiesta di espatrio. Eppure se anche davvero “I russi sono matti”, hanno creato in appena due secoli una delle più grandi letterature mai esistite, capace di cogliere l’umorismo tragico dell’esistenza e di togliere l'”imballaggio” alle parole, restituendo loro tutta la forza poetica perduta nell’uso, di cogliere l’intraducibile byt (diciamo per semplicità: la vita) nel suo farsi, di costruire romanzi pieni, come diceva un detrattore di Puskin, di «scenette insignificanti da vite insignificanti», ma che forse proprio per questo ancora oggi ci sembrano più veri del vero. Con e-book scaricabile fino al 31 dicembre 2019.

Diario dei ricordi futuri, di Zelda was a writer, per i tipi di Magazzini Salani

In questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio della nostra fantasia, l’autrice ci tiene per mano in compagnia di alcuni tra i più grandi numi tutelari dell’arte, della letteratura e dello spettacolo. Questi maestri della creatività ci fanno scoprire un nuovo angolo di noi stessi, forse quello più colorato di tutti, grazie a esercizi, consigli, scarabocchi e attività da eseguire a cuor leggero, senza giudizi e senza pensieri.

Alice nel paese delle meraviglie-Al di là dello specchio. Edizione illustrata da Minalima., per i tipi de L’Ippocampo / Ragazzi

MinaLima Design è stato fondato da Miraphora Mina e Eduardo Lima, noti per la loro decennale partecipazione ai film della saga di Harry Potter, di cui hanno plasmato l’identità grafica. Dal loro studio londinese hanno continuato a raccontare storie attraverso progetti grafici dedicati all’editoria o a film come Sweeney Todd, The Imitation Game e Animali fantastici. Da poco, i due hanno ideato una collana di grande pregio, volta a rivisitare i classici della letteratura per ragazzi con l’inserzione di elementi interattivi strabilianti. Pubblicati nel 1865, gli splendidi Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio di Lewis Carroll sono diventati dei classici adorati da una generazione dopo l’altra. La storia di Alice, una ragazzina curiosa che attraverso la tana del coniglio arriva in un mondo bizzarro, ha conquistato i cuori dei lettori di tutte le età. Tra le tante feature interattive, il giovane lettore scoprirà un’Alice con braccia e gambe allungabili, la casa del coniglio che si apre per rivelare un’Alice gigante, lo Stregatto con una linguetta per togliere il gatto e lasciare solo il suo ghigno, una mazza da croquet a forma di fenicottero che si muove per colpire il riccio, nonché una mappa del mondo oltre lo specchio…

Oltre il muro di Berlino. Con i Depeche Mode nella Germania Est alla ricerca della scena post-punk e new wave. Con CD-Audio