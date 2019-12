Benemerenze, il Papu ringrazia Bergamo: “I vostri valori mi hanno reso migliore”

Un dicembre così, difficilmente lo scorderà: prima la vittoria contro lo Shakhtar, valsa lo storico ingresso agli ottavi di Champions, poi la 'manita' al Milan condita da un gol capolavoro. Ora, sotto l'albero, anche la benemerenza del Comune di Bergamo in quanto "capitano e simbolo dell'Atalanta europea", quella che "ha toccato il livello più alto della sua centenaria storia".

"È un vero onore - ha ringraziato il fantasista argentino in un post su Instagram -. La città di Bergamo mi ha accolto fin dal primo anno e mi ha adottato come un figlio. Bergamasco non solo si nasce, ma si diventa - commenta riprendendo le parole del sindaco Gori -. Grazie al vostro senso di appartenenza ho imparato i vostri valori, che mi hanno aiutato a essere un miglior giocatore ma sopratutto una migliore persona. Grazie di cuore alla mia famiglia per essere sempre con me, grazie a tutto il popolo bergamasco, grazie alla famiglia Percassi, ma soprattutto ai miei compagni di squadra, perché senza di loro non avrei potuto realizzare questo sogno".

"Un rappresentante della bergamaschità che arriva da molto lontano e vi ha aggiunto un tocco di fantasia tipico della sua terra - ha sottolineato il sindaco Gori tra i flash dei fotografi -. È il simbolo di una comunità aperta al mondo in cui non conta dove si è nati. Personalmente - aggiunge - gli avrei dato il premio solo per il gol di ieri al Milan".

"Come capitano - si legge tra le motivazioni della benemerenza - si è sempre distinto in campo per sportività e professionalità; ha contribuito, con squadra e allenatore, a far conoscere e valorizzare il nome della nostra città in Europa. Negli ultimi anni ha rifiutato diverse offerte da grandi squadre scegliendo di sposare la causa atalantina; ha deciso di vivere a Bergamo anche dopo la carriera calcistica diventando parte integrante della nostra città. Si è distinto in ambito sociale per il forte supporto all'associazione no-profit "Gli Insuperabili", una scuola calcio per ragazzi con disabilità.