Al mercato l’ora del Tarocco, re delle arance: usalo per la tartare di tonno

Sono le arance di varietà Tarocco il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Il livello qualitativo è in deciso spolvero con un prodotto bello da vedere e buono da mangiare: la polpa inizia a evidenziare le tipiche striature rossastre dovute ai benefici dell’escursione termica che si registra in questo periodo tra il giorno e la notte.

La disponibilità di merce è buona e al momento è questa la varietà di riferimento, proveniente dalla Sicilia e caratterizzata da un rapporto tra qualità e prezzo che si è stabilizzato entro valori ragionevoli.

Agrumi per eccellenza, vantano varie proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono un’ottima fonte di vitamine, soprattutto A e C: quest’ultima contribuisce a rafforzare il sistema immunitario aiutando a prevenire raffreddori e malanni di stagione. Inoltre, grazie alla loro composizione, favoriscono il rafforzamento delle ossa e dei denti, ma anche delle cartilagini, dei tendini e dei legamenti.

Grazie alla loro composizione, sono alleate della salute delle pareti dei vasi sanguigni e possono aiutare nella prevenzione della fragilità capillare così come a migliorare il flusso venoso. Si tratta di una virtù particolarmente indicata per chi soffre di cellulite perché, migliorando la circolazione, si può evitare il “ristagno” di sangue, principale causa dell’insorgenza di questo inestetismo. Secondo alcune ricerche, infine, un consumo regolare di arance in una dieta ricca di frutta e verdura contribuirebbe alla prevenzione dei tumori del colon, del retto e alla mammella.

Non è tutto: alle arance vengono attribuite funzioni antianemiche in quanto facilitano l’assorbimento del ferro, utile per la formazione dei globuli rossi. La scorza bianca interna, invece, contiene una discreta quantità di fibra alimentare solubile, che agisce da equilibratore nella regolazione dell’assimilazione degli zuccheri, dei grassi e delle proteine.

In cucina, si possono apprezzare al naturale, spremute o centrifugate, oppure adoperate per svariate preparazioni.

È possibile utilizzarle per accompagnare originali primi piatti, per esempio pastasciutta e risotti, ma anche secondi, come la classica anatra all’arancia. In alternativa, si possono impiegare come contorno, abbinandole a una sfiziosa caprese oppure come dessert, ad esempio torte e cheese-cake. Vengono usate anche per confetture e succhi, mentre per gli amanti dei drink, invece, la specialità è l’arancello, liquore alle arance dall’aroma morbido e avvolgente.

Un consiglio: al momento dell’acquisto è preferibile scegliere quelle di grandezza normale, non esageratamente grandi, con la buccia meno rugosa possibile e senza ammaccature. Per la freschezza, il picciolo non deve essere secco ed è meglio che sia verde. Anche il profumo, come per tutta la frutta, è un altro elemento indicativo: un’arancia di qualità ha sicuramente un aroma buono e molto intenso.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, oltre alle arance Tarocco, rimangono disponibili quelle di varietà Navelina, reperibili con prezzi in forte contrazione.

Per le clementine è ancora buona la presenza del prodotto calabrese e pugliese in termini quantitativi, mentre nella massa la qualità pare essere negativamente condizionata dalle piogge che si sono riversate abbondantemente sugli areali produttivi. Sulla buccia ci sono segni e ammaccature, il grado zuccherino ne risente così come il sapore: la selezione delle aziende fa la differenza e questo spinge le quotazioni verso l’alto.

Rimane buona l‘offerta dei kiwi soprattutto Hayward, che esprimono una buona qualità e sono sani.

Si confermano i consueti equilibri di mercato per le mele e le pere: le prime sono tante e convenienti, mentre le seconde si sono stabilizzate entro valori superiori rispetto alla passata stagione.

Passando al comparto orticolo, migliorano le condizioni economiche dei carciofi con le spine e non, anche se permane la differenza di costo tra queste specie, e i primi hanno valori superiori rispetto ai secondi.

Si annota una buona la disponibilità di cavolfiori e broccoletti: i luoghi d’origine al momento sono soprattutto Campania e Puglia, in grado di offrire buona qualità.

È in leggero rialzo il valore di mercato delle lattughe (Cappuccio e Gentile) di poche decine di centesimi, mentre sono stabili le melanzane e i peperoni. Risulta in aumento, invece, il pomodoro a grappolo sia olandese sia spagnolo.

Per concludere, si evidenzia un’ottima qualità della scarola dei colli bergamaschi, mentre per le zucchine permane un’evidente differenza di prezzo tra il raccolto siciliano e quello da Fondi (Latina), considerando che quest’ultimo è presente in volumi limitati.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Tartare di tonno (a cura di GialloZafferano)

INGREDIENTI PER 10 MONOPORZIONI DA 8 CM

Tonno in tranci 450 g

Arance 1

Olio extravergine d’oliva 40 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pasta brisé 230 g

Finocchietto selvatico 3 rametti

COME PREPARARE LA TARTARE DI TONNO

Per preparare la tartare di tonno iniziate a grattugiare la scorza di un’arancia, poi tagliatela a metà e spremete il succo.

In una ciotola versate l’olio di oliva extravergine, il succo dell’arancia e la sua scorza.

Tritate finemente il finocchietto, tenendone da parte qualche filo per la decorazione finale, unitelo al composto ed emulsionate con la frusta.

Intanto preparate i gusci di pasta brisè. Aggiustate l’emulsione con un pizzico di pepe e di sale. Preparate i gusci di pasta brisè che serviranno per fare delle monoporzioni di tartare: stendete la pasta brisè (potete usare un rotolo di pasta brisè già fatta), ritagliate 10 cerchi di circa 10 cm di diametro e foderate 10 stampini rotondi del diametro di 8 cm, dopo averli imburrati. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta 9 e cuoceteli in bianco, ricoperti da legumi secchi come peso, seguendo la tecnica della cottura in bianco (che trovate qui), in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Quando saranno dorati tirateli fuori dal forno, lasciateli raffreddare e sformateli.

Prendete i tranci di tonno: assicuratevi di aver acquistato pesce abbattuto. Si raccomanda di congelarlo per 96 ore a -18 gradi e poi scongelarlo per impiegarlo nella ricetta. Sciacquate e asciugate i filetti di tonno con carta assorbente. Tagliateli a cubetti piccoli dello spessore di mezzo centimetrospostateli in una terrina capiente.

Versate su di essi l’emulsione di olio e arancia e mescolate così che il tonno si insaporisca bene. Quindi riempite le tortine con uno-due cucchiai di tartare di tonno e decorate la vostra tartare con qualche rametto di finocchietto.

CONSERVAZIONE

Potete preparare la tartare di tonno un giorno prima e poi comporre le tortine il giorno dopo.

CONSIGLIO

Al posto del finocchietto potete usare prezzemolo o maggiorana. Potete preparare l’emulsione con il limone invece dell’arancia.