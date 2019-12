Sabato, come annunciato, il cielo si è andato schiarendo, ma non è durato molto. Cosa succederà da qui a Natale a Bergamo e in provincia ce lo dice Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Dopo una settimana all’insegna del maltempo ci avviamo ad un periodo caratterizzato da tempo più stabile grazie alla rimonta di un’area di alta pressione, che dall’Iberia si protenderà fino alle regioni settentrionali. Determinerà tempo assolato e con caratteristiche meno autunnali almeno fino a Natale, ma sempre in un contesto di valori sopra alle medie del periodo soprattutto nei valori massimi.

Domenica 22 dicembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore alpino (Valchiavenna, Valtellina, alte valli Orobiche ed alta Valle Camonica); deboli precipitazioni sparse in particolare su Oltrepò Pavese e pianura centro-orientale. In mattinata sulla fascia Padana nebbia o più probabilmente nubi basse che tenderanno temporaneamente a dissolversi o diradarsi nelle ore centrali della giornata, ancora qualche residua pioggia sui settori più orientali della regione. Altrove in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sui rilievi Alpini e Prealpini ma con assenza di precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve diminuzione con valori tra 3/4°C fino a 7°C nei grandi centri urbani; massime stazionarie tra 10/13°C (anche sotto 10°C nelle aree con nebbia o nubi persistenti). Nelle ore centrali del giorno isoterma di 0°C attorno a 1900-2000 metri.

Lunedì 23 dicembre 2019

Tempo Previsto: In giornata abbastanza soleggiato su tutta la regione con addensamenti su Val San Giacomo, Valmalenco, Alta Valtellina e Valle Camonica. Qualche sporadica precipitazione solo lungo le aree confinali con nevischio fino a 1600 metri.

A sera ancora poco nuvoloso o in parte nuvoloso lungo le aree confinali della provincia di Sondrio, ma senza precipitazioni di rilevo.

Temperature: Minime in lieve ulteriore calo con valori tra 1/2°C fino a 5°C nei grandi centri urbani; massime in lieve aumento tra 12/16°C soprattutto nelle aree interessate da venti di fohn. Nelle ore centrali del giorno isoterma di 0°C attorno a 1700-1900 metri.

Martedì 24 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ad esclusione di locali addensamenti nuvolosi sui rilievi di confine ma senza precipitazioni di rilievo.

Temperature: Minime stazionarie con valori prossimi allo 0° nelle aree di pianura non interessate da ventilazione settentrionale, massime stazionarie tra 12° e 16° con valori sempre sopra la media stagionale.