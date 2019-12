Clusone a misura di turista, anche nel corso delle festività natalizie: la cittadina seriana offre numerose attrazioni storiche e culturali interessanti per tutti i suoi visitatori.

A partire dal centro storico del paese, dove svetta il famoso e rinomato Orologio Fanzago, tutt’ora funzionante e realizzato da Pietro Fanzago nel 1583. Interessante è il meccanismo dell’orologio situato all’interno del palazzo comunale.

di 7 Galleria fotografica Natale a Clusone









A pochi passi da Piazza Orologio, si trova la Basilica di Santa Maria Assunta con l’Oratorio dei Disciplini e l’affresco della Danza Macabra. L’affresco rappresenta teschi e uomini vivi: gli scheletri simboleggiano la morte e accompagnano le persone vive al macabro ballo.

Piacevole e suggestivo è passeggiare tra le vie del centro storico, colorate da luci e addobbi natalizi posizionati per rendere ancora più magico il Natale clusonese.

Il lunedì per la cittadina baradella è un giorno molto ricco di intrattenimento: lungo le vie del centro è allestito il mercato di Clusone. Un mercato storico e, per questo motivo, uno dei pochi in tutta Italia ad essere presente sia la mattina che il pomeriggio. Bancarelle di ogni genere sono disposte nelle piazze principali, come Piazza Manzù, Piazza Orologio, Piazzale del Sole e lungo i vicoli del paese.

Da non dimenticare nemmeno il famoso Palazzo Fogaccia, tutt’ora abitato dal Principe Alberto Giovanelli. La costruzione risale al periodo tra la fine del seicento e l’inizio del settecento ed è stata progettata dall’architetto Giovanni Battista Quadrio, colui che ha progettato anche la fabbrica del Duomo di Milano.

L’esterno del Palazzo, dove spiccano le numerose finestre e quattro torrette ornamentali, è molto semplice in quanto tutta la muratura è in stile rustico. L’interno è uno dei luoghi più incantevoli di Clusone poiché regnano affreschi e disegni neoclassici realizzati con molta ricercatezza.

All’ingresso dell’edificio, nell’atrio, domina una carrozza regale: la carrozza che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha servito la famiglia Giovanelli.

I Fogaccia soggiornarono in questo Palazzo solamente per un’estate, quella del 1709; l’edifico attualmente è abitato dal Principe Alberto Giovanelli, fratello del Principe Carlo e figlio della Contessa Giulia Fogaccia e del Principe Giuseppe Giovanelli, una famiglia originaria della Val Gandino e imparentata con quella di Guglielmo Marconi.

La storia e le bellezze di Clusone sono davvero molte e le vacanze natalizie rappresentano un ottimo momento per scoprire tutta la ricchezza clusonese.