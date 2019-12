Legge di Bilancio, la Lega: “Costretti a votare un pacchetto già chiuso”

“Il disegno sulla legge di Bilancio non ha avuto una discussione approfondita alla Camera perché non ci sono stati i tempi per farla. Quindi alla Camera, come già in Commissione, ci sarà un voto sul pacchetto già chiuso con grave vulnus della democrazia. Malgrado questo l’atteggiamento della Lega è stato responsabile perché la priorità era non andare in esercizio provvisorio. Ricorrere a questo avrebbe significato un aumento dell’IVA importante”.

È la denuncia di Rebecca Frassini, deputata bergamasca del Carroccio e membro della Commissione Bilancio e relatrice di minoranza per la Legge di Bilancio.

Entrando nel merito del provvedimento economico, Frassini ha dichiarato: “L’imposta sulla plastica voluta da questo Governo peserà sulle nostre aziende per 1,2 miliardi dal 2020 al 2023. Ricordiamo che sono stati inclusi nei prodotti monouso anche il tetrapak che era stato escluso dal prelievo fiscale. Saranno i consumatori a pagarlo quando andranno a fare la spesa? Ma c’e dell’altro: la Sugar tax danneggerà il segmento delle bevande zuccherate e porterà un gettito aggiuntivo 889 milioni di euro. Un balzello che inizierà ad agosto e non a gennaio così da non rovinare la campagna elettorale di Pd e M5S”.

Altro appunto sulla logistica: “L’applicazione della Robin Tax al 3,5% ai concessionari portuali, aeroportuali, autostradali e ferroviari è un danno enorme per tutto il settore della logistica”.

Scomparsi i provvedimenti targati Lega: “È stata soppressa la Flat Tax al 20% per i redditi non eccedenti i 100 mila euro, una misura che era già stata interamente finanziata dal precedente governo con oltre 2 miliardi. La cedolare secca del 21% introdotta dal nostro Governo sugli affitti degli immobili ad uso commerciale non verrà confermata il prossimo anno. Gli emendamenti della lega che prevedevano la proroga sono stati tutti bocciati”.

Le casse sono vuote dicono dal Governo: “Eppure il ministro Roberto Gualtieri -conclude la deputata bergamasca della Lega- ha trovato modo di gratificare il suo staff: sotto forma di indennità accessoria viene destinato al personale che lavora gomito a gomito col ministro uno stanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro. Per non parlare delle risorse pubbliche destinate alle celebrazioni per i 100 anni del partito comunista”.