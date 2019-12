L’Accademia chiude un super 2019 e augura a tutti un buon Natale

Nell’incantevole cornice del Castello della Marigolda, a Curno, si è svolta lo scorso 7 dicembre la cena natalizia dell’associazione vicina al mondo della Solidarietà che anche quest’anno ha battuto ogni primato.

La cifra record è quella dei 140mila euro, soldi raccolti in questo 2019 da devolvere ai progetti scelti dall’Accademia. Nel corso della serata sono state messe all’asta le maglie dell’Atalanta di Pasalic e Ilicic per una cifra di 7mila euro: la casacca del giocatore sloveno è stata assegnata a 4mila euro, un risultato mai raggiunto prima per una maglia nerazzurra.

Da quella serata è estratto anche il video di auguri di un sereno Natale e felice 2020.