Isola di Fondra, travolto da un tronco: trasportato in elicottero in ospedale

Paura per un uomo di 69 anni nella mattinata di domenica 22 dicembre a Isola di Fondra, in alta Val Brembana.

L’allarme è scattato attorno alle 9, in un bosco lungo via Foppa: l’uomo è rimasto schiacciato da un tronco d’albero, procurandosi diversi traumi. Immediato l’allarme lanciato al numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un elicottero, alzatosi in volo da Sondrio, e i carabinieri della compagnia di Zogno.

Ancora poco chiari i contorni della vicenda: non è noto, al momento, se l’uomo fosse impegnato in alcuni lavori di potatura o se stesse trasportando il tronco.

Dopo le prime cure prestate sul posto il 69enne è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in codice giallo con traumi alla spalla, al torace e alla schiena.